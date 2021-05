Final Fantasy XIV - Endwalker : nouveau trailer, un tas de vidéos neuves et une date de sortie

Comme nous sommes toujours en pandémie de part et d'autres du monde (encore que ça dépend des endroits maintenant), Square Enix a dû à nouveau se contenter du format numérique pour son Fan Festival, et les fans on pu repartir avec l'essentiel : on sait désormais tout ou presque dequi arrivera donc le 23 novembre 2021 sur PC, PlayStation 5 et PlayStation 4.Une foule de vidéos donc, incluant un gros trailer, permettant d'apprendre en vrac les choses suivantes :- Présentation du deuxième job (en plus du sage) : le Faucheur.- La race Viéras pourra être maintenant de sexe masculin.- Retour des sœurs Magus de FFXIV (puis en chimères de FFX).- On découvrira aussi les Loporrites, une race lunaire.- Présentation de quelques unes des villes dans la principale « Vieille Sharlayan ».- Découverte de quelques unes des zones inédites.- Trois nouveaux donjons au programme.- En plus du raid Pandaemonium, nous aurons aussi le Mythe Eorzéen destiné aux fans de la première heure car très riche en informations autour du Lore.- Présentation de la monture ailée Arion, uniquement offerte dans les éditions collectors.