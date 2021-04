La gamme LEGO Mario s'offre un nouveau set

On ne sait pas si l'affairefut un carton mais Nintendo et la firme aux jouets souhaitent néanmoins poursuivre dans cette voie en annonçant un nouveau set cette fois consacré à Luigi avec son propre décors, un Yoshi rose en bonus et quelques ennemis, le tout avec les éléments propres à cette gamme : petit écran LCD, capteur QR codes…Bref, 280 pièces pour occuper les amateurs, pour une mise en vente le 1er août au prix de 59,99€.