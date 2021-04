KOF XV : la présentation de Shermie

Au rythme des semaines voire des jours, SNK continue de dérouler le gros casting deen ouvrant aujourd'hui les portes à Shermie qui comme les 13 précédemment dévoilés a droit à quelques visuels et un petit trailer de présentation.Pour le reste, vous savez déjà que ça sort pour 2021 sur des supports encore non spécifiés même si ce ne sera pas jouer les grands oracles que de parier sur au moins le PC et le duo PlayStation.