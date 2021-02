NieR Replicant s'offre une longue vidéo de gameplay

Pendant que Yoko Taro et Yosuke Saito sont déjà en train de s'atteler sur de nouveaux projets encore tenus secrets, le remaster/remake decontinue de préparer son lancement prochain et se livre davantage avec une grosse vidéo de gameplay pour illustrer le niveau du « Barren Temple », boss inclus.Sortie prévue ce 23 avril 2021 sur PC (Steam), PlayStation 4 et Xbox One.