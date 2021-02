Black Myth : Wu Kong donne de ses nouvelles pour le nouvel an chinois

Game Science Studio a souhaité marquer le coup du nouvel an chinois en diffusant une nouvelle bande-annonce pour son très attirant, jeu d'action purement solo sous Unreal Engine 4 qui va se charger comme d'autres avant lui d'adapter la légende du Roi Singe. En passant, le studio continue de jouer la transparence en déclarant que les éléments montrés ici ont été conçus spécialement pour cette vidéo, et que rien ne dit que tout sera gardé pour le produit final.D'ailleurs toujours pas de date de sortie pour ce titre attendu sur PC et « consoles ».