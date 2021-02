Prince of Persia Remake n'a plus de date de sortie

On l'attendait pour janvier avant son report pour le 18 mars, et apprenez donc que le remake devient à nouveau d'être retardé… et apparemment pas qu'un peu puisque Ubisoft ne préfère même plus livrer de nouvelle date de sortie.Pas plus d'informations si ce n'est la volonté d'améliorer les choses et on peut donc imaginer, et surtout espérer, que cette attente servira pour une belle MAJ graphique, surtout vu les rumeurs de versions PlayStation 5 et Xbox Series (mais aussi Switch).