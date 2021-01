Hogwarts Legacy : premier report pour 2022

L'annonce a fait son effet à l'automne dernier, mais sa sortie se fera attendre plus longtemps que prévu : Warner Bros ne préfère pas laisser de faux espoirs en annonçant dès ce mois de janvier quene verra finalement pas le jour cette année, mais courant 2022. On peut d'ailleurs se demander si la PS4 et la One seront toujours au programme vu le timing.On vous remet en attendant le premier trailer de cette adaptation de l'univers, se situant avant les bouquins puisque dans les années 1800.