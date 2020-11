Mass Effect : Legendary Edition enfin confirmé, en attendant le prochain épisode de la saga

Secret de polichinelle depuis bien des mois,a officiellement été confirmé par Bioware avec une sortie prévue pour le printemps 2021 uniquement sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, même si les développeurs tiennent à ajouter que la compilation sera rétrocompatible avec la PlayStation 5 et les Xbox Series, en bénéficiant d'une rehausse technique.On nous promet que les trois premiers épisodes bénéficieront tous d'améliorations graphiques, de nouveaux effets ainsi qu'une meilleure résolution (4K) et même chose coté frame-rate. La totalité des DLC seront inclus mais précisions, ou plutôt sous-entendus vu le communiqué : les modes multi devraient passer à la trappe.Enfin, le N7 a permis de confirmer que « le prochain chapitre dans l'univers Mass Effect » était actuellement en production chez Bioware, pour un chantier encore trop peu avancé pour montrer quoi que ce soit pour le moment.En attendant, Bioware devrait un jour ou l'autre dévoilé son(si le projet n'est pas mort) mais aussi et surtout le prochainqui lui aussi se montre bien silencieux depuis son annonce.