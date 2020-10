Assassin's Creed Valhalla : le trailer CG pré-launch + précision concernant la 4K sur PS5

A une dizaine de jours de son lancement sur la majorité des supports (et forcément le 19 sur PS5),vient achever la première phase de sa campagne de communication avec l'habituelle trailer CG.En passant, sachez qu'on a un énième rebondissement au niveaux des specs puisque si la version PS5 aura bien le combo 4K/60FPS comme cela avait été mentionné après quiproquo, l'un des représentants d'Ubisoft précise maintenant que sur la console de Sony, ce sera plus précisément de l'upscale et non du natif. Voilà.