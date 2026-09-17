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GTA Online 2 ? Take-Two préfère prévenir sur Grand Theft Auto 6 est un jeu ''solo''
La logique, du moins par rapport au passé, voudrait que le futur GTA Online 2 soit ajouté à Grand Theft Auto 6, et restait à savoir quand exactement vu qu'aucun plan n'a été dévoilé sur le sujet et l'actuel GTA Online continue lui son suivi tranquillement comme si ne rien n'était.

Mais la dernière déclaration du boss de Take-Two continue de semer un certain doute quand on nous déclare clairement et sans détour que non seulement « GTA 6 est un jeu solo », mais que GTA Online va en plus poursuivre sa carrière bien-delà de novembre.

De quoi rebondir sur les propos de Jason Schreier, qui indiquait que le « prochain » GTA Online était loin d'être prêt, et qu'il était très probable que cette fois, il serait lancé en stand-alone, que ce soit payant ou sous la forme d'un F2P. Et on imagine déjà payant.
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taiko, rogeraf
publié le 17/09/2026 à 15:29 par Gamekyo
commentaires (4)
shanks publié le 17/09/2026 à 15:31
"Rockstar oserait pas proposer GTA 6 à 100€."

Rockstar : GTA 6 + GTA Online 2 à 120€.
ravyxxs publié le 17/09/2026 à 15:33
shanks Vu la longévité du 5 et surtout de FIVEM maintenant racheté par Rockstar, 120 euros c'est tellement donné à ce niveau. Mais j'insiste, si on est vraiment dans le jeu en ligne et surtout le RP c'est donné.
wickette publié le 17/09/2026 à 15:34
Qu’ils prennent leur temps
rogeraf publié le 17/09/2026 à 15:35
Les rats, vente de GTA solo, vente de GTA multi .. Ils n'oseraient pas ??
Gras
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Fiche descriptif
Grand Theft Auto VI
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Nom : Grand Theft Auto VI
Support : PC
Editeur : Rockstar Games
Développeur : Rockstar Games
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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