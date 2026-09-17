GTA Online 2 ? Take-Two préfère prévenir sur Grand Theft Auto 6 est un jeu ''solo'' GTA Online 2 ? Take-Two préfère prévenir sur Grand Theft Auto 6 est un jeu ''solo''

La logique, du moins par rapport au passé, voudrait que le futur GTA Online 2 soit ajouté à Grand Theft Auto 6, et restait à savoir quand exactement vu qu'aucun plan n'a été dévoilé sur le sujet et l'actuel GTA Online continue lui son suivi tranquillement comme si ne rien n'était.



Mais la dernière déclaration du boss de Take-Two continue de semer un certain doute quand on nous déclare clairement et sans détour que non seulement « GTA 6 est un jeu solo », mais que GTA Online va en plus poursuivre sa carrière bien-delà de novembre.



De quoi rebondir sur les propos de Jason Schreier, qui indiquait que le « prochain » GTA Online était loin d'être prêt, et qu'il était très probable que cette fois, il serait lancé en stand-alone, que ce soit payant ou sous la forme d'un F2P. Et on imagine déjà payant.