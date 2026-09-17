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Lollipop Chainsaw 2 officialisé, avec du gameplay
Comme promis suite au succès surprise du remaster, un Lollipop Chainsaw 2 arrivera bien dans un futur proche et même dès 2027 au moins sur PlayStation 5 sans douter un seul instant d'autres versions simultanément ou par le suite (disons au moins PC).

Pas de révolution vu la première vidéo de gameplay, mais tout simplement un délire proche du premier, les patins à roulette en plus. Et espérons d'ici-là un chouïa plus de nervosité parce que bon.

En passant, si vous ne l'avez pas encore fait Lollipop Chainsaw RePOP est en promotion à -45 %, soit environ 25 balles sur PlayStation 5 et Xbox Series. La promo sur les autres supports arrivera plus tard.

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spartan1985, rendan
publié le 17/09/2026 à 10:34 par Gamekyo
commentaires (10)
22 publié le 17/09/2026 à 10:41
Me demande si ils ont encore fait une réunion de 4h pour décidé si les boobs devaient être énorme ou non.
kisukesan publié le 17/09/2026 à 10:46
Ça pue non ?
shanks publié le 17/09/2026 à 10:50
kisukesan
une sale odeur effectivement
tlj publié le 17/09/2026 à 11:27
Ça a l?air tellement nul...Le premier deja je n’ai jamais compris qu’il ai pu avoir du succes
greggy publié le 17/09/2026 à 11:36
Sans Suda derrière, il ne faut s’attendre à rien.
altendorf publié le 17/09/2026 à 12:00
Une suite coincée dans les années 2010
schwarzie publié le 17/09/2026 à 12:41
ça va être bien fun comme le premier, ça change des jeux actuels. Vivement qu'il arrive, en espérant que ce soit un peu plus nerveux que dans la vidéo.
rogeraf publié le 17/09/2026 à 13:04
Y a comme une forme d'acharnement sur Lollipop. Aucune réduction ne me fera craquer sur cette version low coast inférieure à une vesion PS3 avec émulateur. Vite fait le prix d'un ancien kebab a 5 euros ...
akinen publié le 17/09/2026 à 13:26
euhhhh... C'est à quelle heure le journal télévisé?
grundbeld publié le 17/09/2026 à 14:48
schwarzie Oui c’est ça. On a encore presque rien vu que le jeu se fait déjà chier sur le nez par tout le monde ici. Quelle négativité cette communauté je te jure.

Ça sera pas un grand cru sans doute mais on s’en tape de ça. Ce qui compte c’est que ce soit fun et déjanté comme le premier.
Gras
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Fiche descriptif
Lollipop Chainsaw 2 BACK2BACK
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Nom : Lollipop Chainsaw 2 BACK2BACK
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : JP Games
Genre : action
Autres versions : Playstation 5
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