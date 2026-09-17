Lollipop Chainsaw 2 officialisé, avec du gameplay

Comme promis suite au succès surprise du remaster, unarrivera bien dans un futur proche et même dès 2027 au moins sur PlayStation 5 sans douter un seul instant d'autres versions simultanément ou par le suite (disons au moins PC).Pas de révolution vu la première vidéo de gameplay, mais tout simplement un délire proche du premier, les patins à roulette en plus. Et espérons d'ici-là un chouïa plus de nervosité parce que bon.En passant, si vous ne l'avez pas encore faitest en promotion à -45 %, soit environ 25 balles sur PlayStation 5 et Xbox Series. La promo sur les autres supports arrivera plus tard.