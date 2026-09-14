Marathon reporte sa Saison d'une saison
Actuellement sous assistance respiratoire ou du moins sur Steam où les pics quotidiens de connectés simultanément sont désormais sous la barre des 3000 joueurs à travers le monde, Marathon change à nouveau ses plans à l'aveugle et semble ne plus vouloir parler de « Saisons ».
Car car le principe des Saisons, c'est d'apporter du contenu régulier tous les 3 mois, mais déjà qu'en la matière, le titre avait subi quelques retards au fil de l'année, voilà que la Saison 3 vient d'être décalée… d'une saison entière : elle ne sortira plus ce mois-ci mais le 8 décembre.
En résumé :
- La Saison 3 se débarrasse du terme « Saison » et est présentée comme une upgrade majeure sous le nom de « Symbiose », prévue le 8 décembre.
- Un nouveau type de Runner.
- Un nouveau mode Team Deathmatch (pas plus d'infos).
- Gros hub social avec stands de tir.
- Mise en place du nouveau mode PVE rogue/extraction.
Bungie évoque une sorte de nouvelle étape (encore) qui va se poursuivre jusqu'en mars en recueillant constamment les retours de la communauté. Et après cela ?
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publié le 14/09/2026 à 18:13 par Gamekyo
Il serait temps de lui mettre l’oreiller sur le visage et d’appuyer sur la gâchette.