Marathon reporte sa Saison d'une saison Marathon reporte sa Saison d'une saison

Actuellement sous assistance respiratoire ou du moins sur Steam où les pics quotidiens de connectés simultanément sont désormais sous la barre des 3000 joueurs à travers le monde, Marathon change à nouveau ses plans à l'aveugle et semble ne plus vouloir parler de « Saisons ».



Car car le principe des Saisons, c'est d'apporter du contenu régulier tous les 3 mois, mais déjà qu'en la matière, le titre avait subi quelques retards au fil de l'année, voilà que la Saison 3 vient d'être décalée… d'une saison entière : elle ne sortira plus ce mois-ci mais le 8 décembre.



En résumé :



- La Saison 3 se débarrasse du terme « Saison » et est présentée comme une upgrade majeure sous le nom de « Symbiose », prévue le 8 décembre.

- Un nouveau type de Runner.

- Un nouveau mode Team Deathmatch (pas plus d'infos).

- Gros hub social avec stands de tir.

- Mise en place du nouveau mode PVE rogue/extraction.



Bungie évoque une sorte de nouvelle étape (encore) qui va se poursuivre jusqu'en mars en recueillant constamment les retours de la communauté. Et après cela ?