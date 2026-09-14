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Marathon reporte sa Saison d'une saison
Actuellement sous assistance respiratoire ou du moins sur Steam où les pics quotidiens de connectés simultanément sont désormais sous la barre des 3000 joueurs à travers le monde, Marathon change à nouveau ses plans à l'aveugle et semble ne plus vouloir parler de « Saisons ».

Car car le principe des Saisons, c'est d'apporter du contenu régulier tous les 3 mois, mais déjà qu'en la matière, le titre avait subi quelques retards au fil de l'année, voilà que la Saison 3 vient d'être décalée… d'une saison entière : elle ne sortira plus ce mois-ci mais le 8 décembre.

En résumé :

- La Saison 3 se débarrasse du terme « Saison » et est présentée comme une upgrade majeure sous le nom de « Symbiose », prévue le 8 décembre.
- Un nouveau type de Runner.
- Un nouveau mode Team Deathmatch (pas plus d'infos).
- Gros hub social avec stands de tir.
- Mise en place du nouveau mode PVE rogue/extraction.

Bungie évoque une sorte de nouvelle étape (encore) qui va se poursuivre jusqu'en mars en recueillant constamment les retours de la communauté. Et après cela ?
  • Marathon reporte sa Saison d'une saison
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publié le 14/09/2026 à 18:13 par Gamekyo
commentaires (8)
walterwhite publié le 14/09/2026 à 18:15
Cet acharnement pour maintenir en vie un cadavre alors qu’un Destiny 3 mettra tout le monde d’accord.
aozora78 publié le 14/09/2026 à 18:19
walterwhite oui enfin bon, vaut mieux entretenir un jeu avec grosses updates gratuites pour ceux qui ont achetés le jeu que de l'abandonner directe... ils essaient de lancer la machine en trouvant la bonne formule.
tokito publié le 14/09/2026 à 18:25
aozora78 : Sony en aura cramé du pognon avoir ce rêve d'avoir leur Fortnite
walterwhite publié le 14/09/2026 à 18:35
aozora78 j’ai acheté le jeu et j’y ai joué 2 semaines.
pharrell publié le 14/09/2026 à 18:39
Je pensais qu’ils avaient déjà enterré le jeu…
ducknsexe publié le 14/09/2026 à 18:46
Marathon en chaise roulante
tripy73 publié le 14/09/2026 à 19:13
Peu importe ce qu'ils feront, ce jeu est déjà mort, la DA repousse la majorité des joueurs, les menus sont horribles, l'action illisible par moment et rempli de ressources au design incohérent à looter...
adamjensen publié le 14/09/2026 à 19:15
Cette folie...
Il serait temps de lui mettre l’oreiller sur le visage et d’appuyer sur la gâchette.
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Marathon
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Nom : Marathon
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Bungie
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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