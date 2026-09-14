Diablo IV n'aura pas de nouvelle extension

Impossible de louper l'information ce week-end, ou peut-être que si car chacun a d'autres trucs à faire, maisa donc été officialisé avec une sortie d'ores et déjà prévue pour 2029 (au moins sur PC/Xbox, logique) mais on vient apporter quelques informations complémentaires et plutôt surprenantes vu les propos de Blizzard il y a quelques années : une partie des ressources étant pour ce prochain épisode,n'accueillera donc plus une seule extension, se contentant des deux disponibles.Cela ne veut pas dire que le suivi prendra fin, loin de là même, puisqu'il reste le contenu saisonnier à coups d'event et Pass, mais aussi le simple contexte qui peu à peu va nous mener à l'apocalypse promise pour(qui prendra place 100 ans après). Et les choses débuteront dès ce mardi avec l'arc de la Terreur qui verra ENFIN le retour de Diablo lui-même, accompagné de Mephisto et Baal.Et pour rappel si vous n'avez pas suivi la BlizzCon :accueillera la classe Amazone dans quelques mois.- La version Switch 2 arrivera également ce mardi (Key Card) à 69,99€, incluant directement les deux extensions et plus accessoirement un mode souris.- Un anime Netflix a été confirmé, sans date, prouvant une nouvelle fois que Xbox a eu l'art de relancer les négociations (à l'époque déboutées par Bobby Kotick).