SEGA signe (encore) avec Netflix, cette fois pour Stranger Than Heaven et Crazy Taxi SEGA signe (encore) avec Netflix, cette fois pour Stranger Than Heaven et Crazy Taxi

SEGA remet une pièce dans la machine à adaptations, se rapprochant une nouvelle fois de Netflix pour non pas un ni deux mais trois projets. En mettant de côté une énième dessin animé Sonic (à destination des enfants nous prévient-on pour être honnêtes), on surveillera d'un œil curieux les deux autres :



- Un film Live Stranger Than Heaven, en espérant un meilleur résultat que pour la série TV Prime Like a Dragon.

- Plus surprenant, un film Live Crazy Taxi bien basé sur l'humour avec à l'écriture le duo Dan Gregor et Doug Mand, les mecs derrière le récent reboot de Y a-t-il un flic pour sauver le Président ?



Rappelons en outre qu'un film Sonic the Hedgehog 4 sortira le 24 mars 2027 dans les salles.