SEGA signe (encore) avec Netflix, cette fois pour Stranger Than Heaven et Crazy Taxi
SEGA remet une pièce dans la machine à adaptations, se rapprochant une nouvelle fois de Netflix pour non pas un ni deux mais trois projets. En mettant de côté une énième dessin animé Sonic (à destination des enfants nous prévient-on pour être honnêtes), on surveillera d'un œil curieux les deux autres :
- Un film Live Stranger Than Heaven, en espérant un meilleur résultat que pour la série TV Prime Like a Dragon.
- Plus surprenant, un film Live Crazy Taxi bien basé sur l'humour avec à l'écriture le duo Dan Gregor et Doug Mand, les mecs derrière le récent reboot de Y a-t-il un flic pour sauver le Président ?
Rappelons en outre qu'un film Sonic the Hedgehog 4 sortira le 24 mars 2027 dans les salles.
publié le 14/09/2026 à 16:12 par Gamekyo