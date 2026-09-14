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SEGA signe (encore) avec Netflix, cette fois pour Stranger Than Heaven et Crazy Taxi
SEGA remet une pièce dans la machine à adaptations, se rapprochant une nouvelle fois de Netflix pour non pas un ni deux mais trois projets. En mettant de côté une énième dessin animé Sonic (à destination des enfants nous prévient-on pour être honnêtes), on surveillera d'un œil curieux les deux autres :

- Un film Live Stranger Than Heaven, en espérant un meilleur résultat que pour la série TV Prime Like a Dragon.
- Plus surprenant, un film Live Crazy Taxi bien basé sur l'humour avec à l'écriture le duo Dan Gregor et Doug Mand, les mecs derrière le récent reboot de Y a-t-il un flic pour sauver le Président ?

Rappelons en outre qu'un film Sonic the Hedgehog 4 sortira le 24 mars 2027 dans les salles.
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publié le 14/09/2026 à 16:12 par Gamekyo
commentaires (4)
rogeraf publié le 14/09/2026 à 16:24
Crazy Sega, ils copient nintendo !
shuntaro publié le 14/09/2026 à 16:41
rogeraf ils copient quoi ?
altendorf publié le 14/09/2026 à 16:43
Après la folie des GAAS car tout le monde voulait son Fortnite, c'est maintenant la folie des adaptations en films/séries/anime pour tout et n'importe quoi...
kidicarus publié le 14/09/2026 à 16:53
Je viens de découvrir la date du futur Sonic 4, il est clair que la guerre entre Nintendo et Sega recommence avec la guerre de film vu que ce nouvel épisode Sonic fera face au film Legend of Zelda.
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Crazy Taxi : World Tour
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Nom : Crazy Taxi : World Tour
Support : PC
Editeur : Sega
Développeur : Sega
Genre : course
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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