The Last of Us II : PlayStation refuse que les moddeurs fassent leur propre mode multi
Dans le vaste monde des mods, il y a ceux qui peuvent opérer en toute tranquillité et limite avec la bénédiction des ayant-droits (Bethesda, Valve, SEGA…), et il y a les audacieux qui veulent tenter un truc en croisant constamment les doigts pour ne pas se manger une claque au dernier moment.
Pour cette deuxième catégorie, on peut bien entendu citer tout ce qui touche à Nintendo, mais PlayStation montre également sa réticence en venant de strike la tentative multijoueur de The Last of Us : Part II en développement depuis le début de l'année et dont la sortie devait avoir lieu ce mois-ci, avec la mise en place d'atouts, de nouvelles maps et un système d'écoute limité.
L'équipe Specizer indique être un peu dégoûtée à quelques jours de la ligne d'arrivée, mais promet utiliser leurs compétences acquises pour rebondir sur un nouveau projet plus personnel (on parie sur un copié/collé reskiné ?). La communauté pointe de son côté la décision incohérente de PlayStation : si Nintendo n'a rien à gagner à laisser vivre des fanmade, un pur mod peut lui aider à relancer les ventes d'un jeu même un minimum, et ici sans empiéter sur les travaux internes des Dogs (ou alors on nous prépare en douce un revival de The Last of Us Factions).
Car le PC peut pas compenser pour le grand public
aerithlazyqueen lol c beau de rêver si Sony disparaît, le jeu vidéo disparaîtra et tu boufferas plus que du Mario
Car le PC peut pas compenser pour le grand public
Ça va les gorges profondes ? Le JV a existait avant PlayStation et existera après.
C'est quoi cette mode chez les ProS de croire que sans PlayStation le JV est mort?
Il faut qu'ils paient les conséquences de leurs decisions de merde. Chaque semaine ils en font... Ils doivent se mangent un méchant backlash, peu importe la forme que ça prendra
Ce site
Si vraiment la majorité des gens voulait punir PlayStation et T2, la situation serait totalement différente. Or, on voit bien que des millions de gens iront "acheter" GTA6 sur PS5 day one.
Joueurs PC, faites le taf, piratez tout ce qui bouge venant de ses kelb !
De toute façon, je ne comptais pas retoucher à cette saloperie, même en multi.
Ça c'est le genre de gars ou je dis oui sans sourciller
au pire on fera des skin des perso qu'on replacera sur les autres jeux...
Souhaiter la mort du plus gros acteur de JV ce n’est pas aimer le jeu vidéo
Microsoft est au plus mal actuellement sur ce secteur donc oui ça serai désastreux car le pc et au vu des prix actuel n’est pas fait pour le grand public
Bref branler vous sur le fait que Xbox va revenir de leur tombe sinon faites du rétro si votre petit disk vous manque tant après 2028 …
je l'ai expliquer précédement, sony en est arriver a un point ou chaque tentative de communication, bonne ou mauvaise, sera retournée contre eux...
ils sont au même point que xbox lors de la présentation de la one, ou chaque news qu'ils faisaient ils se prenaient une claque
mattewlogan Souhaiter la mort du plus gros acteur de JV ce n’est pas aimer le jeu vidéo
souhaiter la mort de ce qui n'est pas sain pour le jv c'est aimer le jv au contraire... quand une industrie est gangrénée il faut couper ce qui est pourri, et microsoft comme sony le sont aujourd'hui
MDR ! le plus acteur du Jv c'est Blizzard, Rockstar, Cd Project, Sega, Square Enix, tes vraiment complètement dégen de cette marque qui veux juste que tu possédé plus rien
Chacun défend son ip.
Je sais bien que le point de bascule, c'est le tout démat.
Le problème dans les réactions, c'est de croire que dès qu'il y a du nouveau, il y a un acteur méchant et que tous les autres sont gentils. L'arrêt de Sony n'arrêterait pas la chute du jeu vidéo.
C'est un changement global sur le marché, et en faisant et défaisant des idoles, le public ne fait qu'entretenir la situation actuelle.
Par contre la légende urbaine sur Nintendo qui ferait la chasse aux fan games, il faudrait arrêter au bout d'un moment, il en existe des tonnes ( une petite sélection ici ) et ils n'ont jamais été embêter par les avocats de Nintendo. Sans parler de certaines fausses infos qui ont tourné, comme la demande des avocats de Nintendo de l'arrêt du dev de Pokemon Uranium, alors qu'ils ont indiqué que ce n'était pas le cas.
La majorité du temps c'est quand les créateurs ont voulu monétiser leurs jeux/mods (exemple microtransaction dans Pokemon Brick bronze) ou quand leur sortie coïncidait avec un remake fait par Nintendo (Metroid Samus Returns), reste que les avocats de la Pokemon Compagny font beaucoup plus la chasse aux fan games que ceux de Nintendo qui est tout aussi tolérant que Sega.
Breffff....
oui il n'y a pas de gentil, il y a juste les pires et les moins pire... et l’arrêt de sony n’empêchera pas la chute en effet, c'est même nécessaire a la chute
Et la chute elle même est nécessaire pour que de nouvelle loi, règle et encadrement des pratiques se pose...
Et elle se met en place cette chute, activision c'est fait racheter, EA c'est fait racheter, ubisoft aussi en partie..., microsoft est au plus bas ( et on le voit essaye de coup de tenter de redorer son image) et sony est en train de plonger a son tour...
C'est une très bonne chose pour l'industrie même si cela signifie une mauvaise période pour les joueurs...
C'est un changement global sur le marché, et en faisant et défaisant des idoles, le public ne fait qu'entretenir la situation actuelle.
c'est un peu ce que je reproche, plus vite l'industrie ce cassera la gueule plus vite elle repartira en bien, plus longtemps en tente de l'en préservé, plus longtemps c'est période néfaste durera et les joueurs en souffriront
(ce qui n'est pas non plus un mal car cela videra également les joueurs toxique (les fanboy, ceux qui mettent en avant les actionnaire plutot que leurs interet, ceux qui valide les décision honteuse des constructeurs) de l'industrie
donc c'est pour ca que de mon coté , je n'hésiterais pas a cracher le plus fort possible sur tout ce qui me déplait... et j'encourage tous le monde a le faire, pour le bien de l'industrie..., les joueurs ont le pouvoir, pas les constructeurs, les constructeurs doive être nos esclaves et répondre a nos demande égoïstes et incessantse, et tant pis si ca leur fait perdre de l'argent, c'est ca la façon de penser saine d'un joueurs
Quand des fois je parles tu fais que je ne vois pas Sony trébucher et que ceux qui râlent ici vont acheter une ps6, je ne te vise pas, mais je pense qu'au fond tu sais autant que moi, que les beaux discours ne seront pas tous accompagnés d'actes.
De mon côté, je suis surtout en train de retester toutes mes consoles rétros, parce que je pense que je vais passer beaucoup d'heures dessus.
J'ai déjà une belle collection, mais elle va encore grandir dans les prochaines années, je le sens.
et bien sur que je sais que les gens parle beaucoup mais que les actions derrière sont souvent différente...
mais pour le coup dans les 2 sens, quand j'en vois des qui protège plastination a toute leur discutions pour me sortir qu'il n'ont pas de ps5 et qu'ils joue sur pc... pour moi ils valent autant que ceux qui crache sur sony pour après acheter la ps6...
De mon côté, je suis surtout en train de retester toutes mes consoles rétros, parce que je pense que je vais passer beaucoup d'heures dessus.
et je pense que tu fais très bien, de mon coté j'ai toujours mixer les nouveaux et les anciens jeux, c'est aussi ce qui me permet de dire que les jeux récent ne sont plus au niveau des anciens...
mais le problème avec ca c'est que j'ai déja essorer mes ancien jeu, et contrairement a ceux qui ont des backlog de fou, les miens sont vide.. du coup je dépends beaucoup plus des nouvelle sortie et c'est pas la joie en se moment... mon seul jeu acheté cette année c'est pragmata qui a été fini en quelque heure (malgré plusieurs run) et le prochain remake de falcom qui reste un remake (encore)...
parce que la aussi, les remake c'est beau mais comme je joue rétro je connais déja les jeux par coeur et ce qui réduit encore mon enthousiasme pour les jeux qui aurait du me faire plaisir (comme persona 4 revival), bref mon plus gros désir actuellement est que cette industrie s'éffondre et bien... et qu'elle reparte pour le mieux... sans toute les règles politique, sociale, et économique des investisseurs derrière
L'eau ça mouille aussi.
Le jour où on comprendra qu'ils, les corpos, les studios, font ce qu'ils veulent, on avancera. Pourquoi on a ce genre de news de nos jours ? Nintendo et Sony ont toujours été les plus gros **** en terme de liberté donné aux créateurs hors contrat, et surtout, bloquer des consoles plus du tout suivi via des majs (PS VITA WII U 3DS PS3 etc).
Donc rien de nouveau, les gars qui se sont pris la tête à faire ce mod, sont des idiots, des fans, mais surtout et avant tout des idiots. Au fond, ils savent très bien, que la réponse sera non, mais vient que je perds mon temps
Autant modder des jeux BETHESDA là au moins, tu es sûr que personne te fera chier.
Effectivement quand tu n'as plus beaucoup de backlog, c'est chiant et je comprends que tu te lasses du jeux vidéo.
D'ailleurs quand on regarde, les jeux qui nous ont marqués ces dernières années ne viennent quasiment jamais des plus gros acteurs du secteur...
De mon côté, j'ai un rétron5 qui est certes pas exceptionnel, mais qui me permet de jouer à des jeux jap en cartouche tout en mettant les traductions ( quand elles sont disponibles ) sur mon jeu et c'est sympa.
C'est pour ça que je voudrais bien investir aussi dans une polymega
Je sais qu'elles sont loin d'être parfaites, mais ça permet des choses sympas ^^
grizzzlee Niveau image et comm Nintendo désolé mais c'est pas le meme monde là
C'est illégal de se faire de l'argent sur une licence qui ne t'appartient pas.
Encore une fois vous juger trop vite, comme avec Kojima qui est en partie responsable de l'annulation de son jeu par Sony.
et avec big picture on peut lancer et fermer les jeux a la manette aussi...
mon pc est paré pour les 15 prochaine année... et je fais du path of exile 2 et du rétro (et quelque rare nouveauté) en attendant que l'industrie se relance
mais oui l'avenir du jv est dans le rétro... du moins pour les 10 prochaines années
Sony doit l'avoir mauvaise aujourd'hui d'avoir sortit ses jeux sur PC.
Naughty Dog aussi avec toutes les vidéo DLSS5 dégueulasses qui pop en ce moment sur youtube et qui dénigrent le travail artistique, que c'est laid !
Arrêtez de croire que tout vous est permis sur PC
Nintendo fait également la chasse aux émulateurs PC et ils ont bien raison !
Mais bon... il faut quand même préciser que râler n'aboutira pas forcément à grand chose non plus en tant que tel. Ca va pas faire en sorte que Sony fasse marche arrière.
Mais sur la durée et sur l'image de marque de l'entreprise, là ça aura un impacte.