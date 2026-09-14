The Last of Us II : PlayStation refuse que les moddeurs fassent leur propre mode multi

Dans le vaste monde des mods, il y a ceux qui peuvent opérer en toute tranquillité et limite avec la bénédiction des ayant-droits (Bethesda, Valve, SEGA…), et il y a les audacieux qui veulent tenter un truc en croisant constamment les doigts pour ne pas se manger une claque au dernier moment.Pour cette deuxième catégorie, on peut bien entendu citer tout ce qui touche à Nintendo, mais PlayStation montre également sa réticence en venant de strike la tentative multijoueur deen développement depuis le début de l'année et dont la sortie devait avoir lieu ce mois-ci, avec la mise en place d'atouts, de nouvelles maps et un système d'écoute limité.L'équipe Specizer indique être un peu dégoûtée à quelques jours de la ligne d'arrivée, mais promet utiliser leurs compétences acquises pour rebondir sur un nouveau projet plus personnel (on parie sur un copié/collé reskiné ?). La communauté pointe de son côté la décision incohérente de PlayStation : si Nintendo n'a rien à gagner à laisser vivre des fanmade, un pur mod peut lui aider à relancer les ventes d'un jeu même un minimum, et ici sans empiéter sur les travaux internes des Dogs (ou alors on nous prépare en douce un revival de).