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The Last of Us II : PlayStation refuse que les moddeurs fassent leur propre mode multi
Dans le vaste monde des mods, il y a ceux qui peuvent opérer en toute tranquillité et limite avec la bénédiction des ayant-droits (Bethesda, Valve, SEGA…), et il y a les audacieux qui veulent tenter un truc en croisant constamment les doigts pour ne pas se manger une claque au dernier moment.

Pour cette deuxième catégorie, on peut bien entendu citer tout ce qui touche à Nintendo, mais PlayStation montre également sa réticence en venant de strike la tentative multijoueur de The Last of Us : Part II en développement depuis le début de l'année et dont la sortie devait avoir lieu ce mois-ci, avec la mise en place d'atouts, de nouvelles maps et un système d'écoute limité.

L'équipe Specizer indique être un peu dégoûtée à quelques jours de la ligne d'arrivée, mais promet utiliser leurs compétences acquises pour rebondir sur un nouveau projet plus personnel (on parie sur un copié/collé reskiné ?). La communauté pointe de son côté la décision incohérente de PlayStation : si Nintendo n'a rien à gagner à laisser vivre des fanmade, un pur mod peut lui aider à relancer les ventes d'un jeu même un minimum, et ici sans empiéter sur les travaux internes des Dogs (ou alors on nous prépare en douce un revival de The Last of Us Factions).

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publié le 14/09/2026 à 07:35 par Gamekyo
commentaires (49)
aerithlazyqueen publié le 14/09/2026 à 07:40
Toujours aussi degen Sony il ferait mieux de fermer leur gueule ces sale Traître vivement annihilation absolus et total de Sony !
mattewlogan publié le 14/09/2026 à 07:50
aerithlazyqueen lol c beau de rêver si Sony disparaît, le jeu vidéo disparaîtra et tu boufferas plus que du Mario
Car le PC peut pas compenser pour le grand public
negan publié le 14/09/2026 à 07:52
mattewlogan mattewlogan publié le 14/09/2026 à 07:50
aerithlazyqueen lol c beau de rêver si Sony disparaît, le jeu vidéo disparaîtra et tu boufferas plus que du Mario
Car le PC peut pas compenser pour le grand public

Ça va les gorges profondes ? Le JV a existait avant PlayStation et existera après.

C'est quoi cette mode chez les ProS de croire que sans PlayStation le JV est mort?
pcverso publié le 14/09/2026 à 07:57
Dommage pour nous , c'est dingue de pas etre foutu de sortir un mod faction et que de simple moddeurs le fassent et se fassent refuser de le sortir , bref du geand sony fir the player qui disait ...
jeanouillz publié le 14/09/2026 à 07:58
mattewlogan Sony crache a longueur de journée sur sa base, sur ses fans et mise a présent sur le "grand public", sur les "guns & balls" players parce que ce sont les seuls assez abrutis pour se faire enfler a acheter des titres pleins pots qui ne leurs appartiennent pas.
Il faut qu'ils paient les conséquences de leurs decisions de merde. Chaque semaine ils en font... Ils doivent se mangent un méchant backlash, peu importe la forme que ça prendra
khazawi publié le 14/09/2026 à 08:00
jeanouillz visiblement les gens sont prêts à louer la licence GTA6 sur PS5 en masse
ioda publié le 14/09/2026 à 08:01
aerithlazyqueen Par contre quand c'est Nintendo, ca pose pas de soucie hein...

Ce site
jeanouillz publié le 14/09/2026 à 08:06
khazawi c'est vraiment un gros problème et je vois d'ici Sony s'en vanter auprès de leurs actionnaires et pousser encore plus la décision d'aller sur du full demat, malgré la mauvaise presse, parce qu'au final, ça marche...
masharu publié le 14/09/2026 à 08:07
ioda Nintendo n'a pas ses jeux sur Steam .
zekk publié le 14/09/2026 à 08:14
Ils sont exceptionnels c'est limite un baz buzz par jour
khazawi publié le 14/09/2026 à 08:16
jeanouillz y a le monde des réseaux sociaux et le monde réel.
Si vraiment la majorité des gens voulait punir PlayStation et T2, la situation serait totalement différente. Or, on voit bien que des millions de gens iront "acheter" GTA6 sur PS5 day one.
supasaiyajin publié le 14/09/2026 à 08:19
Ils sont très détestables en ce moment, mais pour le coup, si le projet multi n'est pas complètement mort en interne, ça peut se comprendre.
walterwhite publié le 14/09/2026 à 08:25
Ils ont peur que des fans fassent mieux que ces incompétents.

Joueurs PC, faites le taf, piratez tout ce qui bouge venant de ses kelb !
abookhouseboy publié le 14/09/2026 à 08:30
For the players !
rogeraf publié le 14/09/2026 à 08:43
C'est normal qu'ils refusent, ils ont leur The Last of Us II tout pourri en dev et en réserve Le principal c'est qu'il le sorte en main version : Téléphone portable gratuitement pour tous. Love Sony
aerithlazyqueen publié le 14/09/2026 à 09:15
ioda Toujours entrain de défendre Sony alors que il n'a aucun respect pour les Joueurs. Nintendo n'impose pas la fin du Physique. ça deviens pathétique les personne qui défende leur Gourou alors que il les prend par derrière en permanence.
aerithlazyqueen publié le 14/09/2026 à 09:17
mattewlogan MEGA MDR La Nature à horreur du vide il seront remplacer par un Studio qui aura plus de mérite puis ça remettra peux être en place Microsoft pour que il comprenne que l'on veux pas du tout démat ni des jeu service !
ootaniisensei publié le 14/09/2026 à 09:17
mattewlogan Vos délires en mode le JV c'est Sony faut arrêté la drogue une bonne fois pour toute.
adamjensen publié le 14/09/2026 à 09:21
Sony a peur.

De toute façon, je ne comptais pas retoucher à cette saloperie, même en multi.
mercure7 publié le 14/09/2026 à 09:38
Pathétique ...
jenicris publié le 14/09/2026 à 10:03
Bin le coup pour on aime ou pas, c'est leur licence, donc à partir de là...
temporell publié le 14/09/2026 à 10:11
hey les sonyais prenez le temps de digérer avant de raconter nawak, non mais le jeu vidéo c'est fini si y'a plus sony mais n'importe quoi sérieux
mrvince publié le 14/09/2026 à 10:17
Mouais. Comme j'ai déjà dit pour Nintendo c'est leurs jeux, leurs licences s'ils ont pas envie de voir des MODS et des jeux transformés à tout va ca peut se comprendre. Les gars ont qu'a créer leurs propres jeux.
sasquatsch publié le 14/09/2026 à 10:25
Vivement factions official pour bientôt...
Ça c'est le genre de gars ou je dis oui sans sourciller
keiku publié le 14/09/2026 à 10:28
pas sur que le multi de tlou attirerait beaucoup de monde de toute façon... c'est pas comme si il n'en existait pas 50 000 sur le net...

au pire on fera des skin des perso qu'on replacera sur les autres jeux...
mattewlogan publié le 14/09/2026 à 10:30
aerithlazyqueen negan jeanouillz ootaniisensei
Souhaiter la mort du plus gros acteur de JV ce n’est pas aimer le jeu vidéo
Microsoft est au plus mal actuellement sur ce secteur donc oui ça serai désastreux car le pc et au vu des prix actuel n’est pas fait pour le grand public
Bref branler vous sur le fait que Xbox va revenir de leur tombe sinon faites du rétro si votre petit disk vous manque tant après 2028 …
keiku publié le 14/09/2026 à 10:32
zekk Ils sont exceptionnels c'est limite un baz buzz par jour

je l'ai expliquer précédement, sony en est arriver a un point ou chaque tentative de communication, bonne ou mauvaise, sera retournée contre eux...

ils sont au même point que xbox lors de la présentation de la one, ou chaque news qu'ils faisaient ils se prenaient une claque

mattewlogan Souhaiter la mort du plus gros acteur de JV ce n’est pas aimer le jeu vidéo

souhaiter la mort de ce qui n'est pas sain pour le jv c'est aimer le jv au contraire... quand une industrie est gangrénée il faut couper ce qui est pourri, et microsoft comme sony le sont aujourd'hui
aerithlazyqueen publié le 14/09/2026 à 10:35
mattewlogan Le plus gros acteur du JV Mais mais mais Quoi

MDR ! le plus acteur du Jv c'est Blizzard, Rockstar, Cd Project, Sega, Square Enix, tes vraiment complètement dégen de cette marque qui veux juste que tu possédé plus rien
shambala93 publié le 14/09/2026 à 10:44
Après c’est leur ip. Blizzard vient de dégommer un serveur privé avec une idée géniale pour wow.
Chacun défend son ip.
kambei312 publié le 14/09/2026 à 10:56
Ils passent leur temps a énerver tout le monde
zekk publié le 14/09/2026 à 11:01
keiku Je l'avais bien compris tout seul, merci
Je sais bien que le point de bascule, c'est le tout démat.

Le problème dans les réactions, c'est de croire que dès qu'il y a du nouveau, il y a un acteur méchant et que tous les autres sont gentils. L'arrêt de Sony n'arrêterait pas la chute du jeu vidéo.

C'est un changement global sur le marché, et en faisant et défaisant des idoles, le public ne fait qu'entretenir la situation actuelle.
tripy73 publié le 14/09/2026 à 11:05
Forcément quand tu as annulé un jeu multi qui était quasi prêt à sortir et que la commu de joueurs PC en fait un pour combler le vide, ça passe mal...

Par contre la légende urbaine sur Nintendo qui ferait la chasse aux fan games, il faudrait arrêter au bout d'un moment, il en existe des tonnes ( une petite sélection ici ) et ils n'ont jamais été embêter par les avocats de Nintendo. Sans parler de certaines fausses infos qui ont tourné, comme la demande des avocats de Nintendo de l'arrêt du dev de Pokemon Uranium, alors qu'ils ont indiqué que ce n'était pas le cas.

La majorité du temps c'est quand les créateurs ont voulu monétiser leurs jeux/mods (exemple microtransaction dans Pokemon Brick bronze) ou quand leur sortie coïncidait avec un remake fait par Nintendo (Metroid Samus Returns), reste que les avocats de la Pokemon Compagny font beaucoup plus la chasse aux fan games que ceux de Nintendo qui est tout aussi tolérant que Sega.
maxx publié le 14/09/2026 à 11:34
Putain mais de tous les projets GAAS annulés ou encore en développement, Factions 2 était de loin celui qui avait le plus de potentiel. Ce projet montre qu'il y avait une vraie demande des fans d'avoir un nouveau Faction et le jeu aurait carrément eu sa place dans le paysage des jeux multi. Le gameplay du 2 est tellement bon qu'il aurait mérité un PvPvE. Et pour le suivi un autre studio aurait pu s'en occuper une fois les bases présentes. Au hasard Bend Studio, ou même Bluepoint au lieu d'être sur un GoW gaas.
Breffff....
keiku publié le 14/09/2026 à 12:42
zekk Le problème dans les réactions, c'est de croire que dès qu'il y a du nouveau, il y a un acteur méchant et que tous les autres sont gentils. L'arrêt de Sony n'arrêterait pas la chute du jeu vidéo.

oui il n'y a pas de gentil, il y a juste les pires et les moins pire... et l’arrêt de sony n’empêchera pas la chute en effet, c'est même nécessaire a la chute

Et la chute elle même est nécessaire pour que de nouvelle loi, règle et encadrement des pratiques se pose...

Et elle se met en place cette chute, activision c'est fait racheter, EA c'est fait racheter, ubisoft aussi en partie..., microsoft est au plus bas ( et on le voit essaye de coup de tenter de redorer son image) et sony est en train de plonger a son tour...

C'est une très bonne chose pour l'industrie même si cela signifie une mauvaise période pour les joueurs...

C'est un changement global sur le marché, et en faisant et défaisant des idoles, le public ne fait qu'entretenir la situation actuelle.

c'est un peu ce que je reproche, plus vite l'industrie ce cassera la gueule plus vite elle repartira en bien, plus longtemps en tente de l'en préservé, plus longtemps c'est période néfaste durera et les joueurs en souffriront

(ce qui n'est pas non plus un mal car cela videra également les joueurs toxique (les fanboy, ceux qui mettent en avant les actionnaire plutot que leurs interet, ceux qui valide les décision honteuse des constructeurs) de l'industrie

donc c'est pour ca que de mon coté , je n'hésiterais pas a cracher le plus fort possible sur tout ce qui me déplait... et j'encourage tous le monde a le faire, pour le bien de l'industrie..., les joueurs ont le pouvoir, pas les constructeurs, les constructeurs doive être nos esclaves et répondre a nos demande égoïstes et incessantse, et tant pis si ca leur fait perdre de l'argent, c'est ca la façon de penser saine d'un joueurs
zekk publié le 14/09/2026 à 12:46
keiku Non mais toi, même si on ne s'entend pas vraiment, je suis totalement d'accord sur le fait que tu es cohérent dans ton discours de A à Z et depuis toujours.

Quand des fois je parles tu fais que je ne vois pas Sony trébucher et que ceux qui râlent ici vont acheter une ps6, je ne te vise pas, mais je pense qu'au fond tu sais autant que moi, que les beaux discours ne seront pas tous accompagnés d'actes.

De mon côté, je suis surtout en train de retester toutes mes consoles rétros, parce que je pense que je vais passer beaucoup d'heures dessus.

J'ai déjà une belle collection, mais elle va encore grandir dans les prochaines années, je le sens.
keiku publié le 14/09/2026 à 13:02
zekk bien sur, on a des désaccord, on a eu des débat houleux, mais on est pas en total opposition non plus.

et bien sur que je sais que les gens parle beaucoup mais que les actions derrière sont souvent différente...

mais pour le coup dans les 2 sens, quand j'en vois des qui protège plastination a toute leur discutions pour me sortir qu'il n'ont pas de ps5 et qu'ils joue sur pc... pour moi ils valent autant que ceux qui crache sur sony pour après acheter la ps6...

De mon côté, je suis surtout en train de retester toutes mes consoles rétros, parce que je pense que je vais passer beaucoup d'heures dessus.

et je pense que tu fais très bien, de mon coté j'ai toujours mixer les nouveaux et les anciens jeux, c'est aussi ce qui me permet de dire que les jeux récent ne sont plus au niveau des anciens...

mais le problème avec ca c'est que j'ai déja essorer mes ancien jeu, et contrairement a ceux qui ont des backlog de fou, les miens sont vide.. du coup je dépends beaucoup plus des nouvelle sortie et c'est pas la joie en se moment... mon seul jeu acheté cette année c'est pragmata qui a été fini en quelque heure (malgré plusieurs run) et le prochain remake de falcom qui reste un remake (encore)...

parce que la aussi, les remake c'est beau mais comme je joue rétro je connais déja les jeux par coeur et ce qui réduit encore mon enthousiasme pour les jeux qui aurait du me faire plaisir (comme persona 4 revival), bref mon plus gros désir actuellement est que cette industrie s'éffondre et bien... et qu'elle reparte pour le mieux... sans toute les règles politique, sociale, et économique des investisseurs derrière
ravyxxs publié le 14/09/2026 à 13:03
Tout comme Nintendo pour tout en fait.

L'eau ça mouille aussi.

Le jour où on comprendra qu'ils, les corpos, les studios, font ce qu'ils veulent, on avancera. Pourquoi on a ce genre de news de nos jours ? Nintendo et Sony ont toujours été les plus gros **** en terme de liberté donné aux créateurs hors contrat, et surtout, bloquer des consoles plus du tout suivi via des majs (PS VITA WII U 3DS PS3 etc).

Donc rien de nouveau, les gars qui se sont pris la tête à faire ce mod, sont des idiots, des fans, mais surtout et avant tout des idiots. Au fond, ils savent très bien, que la réponse sera non, mais vient que je perds mon temps

Autant modder des jeux BETHESDA là au moins, tu es sûr que personne te fera chier.
nyseko publié le 14/09/2026 à 13:21
Mais la étonnement personne ne s'en offusque ni ne les insulte
zekk publié le 14/09/2026 à 13:39
keiku Je suis d'accord avec ce que tu dis.

Effectivement quand tu n'as plus beaucoup de backlog, c'est chiant et je comprends que tu te lasses du jeux vidéo.

D'ailleurs quand on regarde, les jeux qui nous ont marqués ces dernières années ne viennent quasiment jamais des plus gros acteurs du secteur...

De mon côté, j'ai un rétron5 qui est certes pas exceptionnel, mais qui me permet de jouer à des jeux jap en cartouche tout en mettant les traductions ( quand elles sont disponibles ) sur mon jeu et c'est sympa.

C'est pour ça que je voudrais bien investir aussi dans une polymega

Je sais qu'elles sont loin d'être parfaites, mais ça permet des choses sympas ^^
grizzzlee publié le 14/09/2026 à 13:44
Quel boîte de merde, comme nintendo. Bien content de jamais leur lâcher un euro.
wickette publié le 14/09/2026 à 14:13
Le streak

grizzzlee Niveau image et comm Nintendo désolé mais c'est pas le meme monde là
dalbog publié le 14/09/2026 à 14:21
Le mod est payant !

C'est illégal de se faire de l'argent sur une licence qui ne t'appartient pas.

Encore une fois vous juger trop vite, comme avec Kojima qui est en partie responsable de l'annulation de son jeu par Sony.
keiku publié le 14/09/2026 à 14:53
zekk et tu a bien raison, moi j'ai un émulateur pc et un cable tiré sur ma tv comme ca on peut continuer a jouer dans le sofa a la manette...

et avec big picture on peut lancer et fermer les jeux a la manette aussi...

mon pc est paré pour les 15 prochaine année... et je fais du path of exile 2 et du rétro (et quelque rare nouveauté) en attendant que l'industrie se relance

mais oui l'avenir du jv est dans le rétro... du moins pour les 10 prochaines années
reynald publié le 14/09/2026 à 15:09
Et playstation, ils commencent sérieusement à nous casser les .....!
brook1 publié le 14/09/2026 à 15:23
Normal, le gars monétise le mod sur une licence qui ne lui appartient pas, c'est pas le Far West, Sony a raison.
pcverso publié le 14/09/2026 à 15:37
Sony n'allai pas laisser des moddeurs rajouter du contenu a son ip sans toucher ses dividendes . Deja qu'il font payer une mise a jour ng alors un mod multijoueur....
niflheim publié le 14/09/2026 à 16:23
Logique, normal, ça s'appelle une violation des droits d'auteur et Naughty Dog ont aussi créé spécifiquement un mode survival roguelike No Return pour The Last of Us Part II Remastered pour compenser l'annulation du jeu TLoU Online et qui doit être beaucoup plus fun à jouer que ce truc d'amateur, j'ai regardé, ça a l'air nul !

Sony doit l'avoir mauvaise aujourd'hui d'avoir sortit ses jeux sur PC.

Naughty Dog aussi avec toutes les vidéo DLSS5 dégueulasses qui pop en ce moment sur youtube et qui dénigrent le travail artistique, que c'est laid !

Arrêtez de croire que tout vous est permis sur PC

Nintendo fait également la chasse aux émulateurs PC et ils ont bien raison !
shao publié le 14/09/2026 à 16:28
Nintendo a fait pareil pendant des années et ça a toujours râler comme il se doit, donc Sony avec ce genre de pratique ne doit pas faire exception.
Mais bon... il faut quand même préciser que râler n'aboutira pas forcément à grand chose non plus en tant que tel. Ca va pas faire en sorte que Sony fasse marche arrière.
Mais sur la durée et sur l'image de marque de l'entreprise, là ça aura un impacte.
mrpopulus publié le 14/09/2026 à 17:10
nyseko euh ils s'en prennent plein la gueule dans les commentaires retire la caca de tes yeux
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The Last of Us : Part II Remastered
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Nom : The Last of Us : Part II Remastered
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Naughty Dog
Genre : action-infiltration
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