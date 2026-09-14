Le shooter StarCraft ne sera pas un GAAS

On a encore largement le temps de voir la couleur du nouveau projetofficialisé durant la dernière BlizzCon, mais son directeur créatif tient à rassurer de suite sur un point essentiel : contrairement aux habitudes de Blizzard et surtout aux premières apparences (shooter, monde ouvert…), ce ne sera pas un jeu à service avec ses rotations nécessaires, mais bien quelque chose avec « un début, un milieu et une fin » au travers de notre personnage que l'on aura créé.En gros si vous voulez, ce que l'on trouve dans la franchisedont on retrouve justement parmi les têtes pensantes Dan Hay qui a dirigé la franchise d'Ubisoft depuis le troisième, ou d'une autre façon tout simplement(d'ailleurs, personne n'a précisé sisera uniquement solo ou avec coop).Rendez-vous au lointain 2030.