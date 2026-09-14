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Le shooter StarCraft ne sera pas un GAAS
On a encore largement le temps de voir la couleur du nouveau projet StarCraft officialisé durant la dernière BlizzCon, mais son directeur créatif tient à rassurer de suite sur un point essentiel : contrairement aux habitudes de Blizzard et surtout aux premières apparences (shooter, monde ouvert…), ce ne sera pas un jeu à service avec ses rotations nécessaires, mais bien quelque chose avec « un début, un milieu et une fin » au travers de notre personnage que l'on aura créé.

En gros si vous voulez, ce que l'on trouve dans la franchise Far Cry dont on retrouve justement parmi les têtes pensantes Dan Hay qui a dirigé la franchise d'Ubisoft depuis le troisième, ou d'une autre façon tout simplement Warhammer 40.000 : Space Marine II (d'ailleurs, personne n'a précisé si StarCraft sera uniquement solo ou avec coop).

Rendez-vous au lointain 2030.

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mithrandir
publié le 14/09/2026 à 07:20 par Gamekyo
commentaires (8)
mithrandir publié le 14/09/2026 à 08:56
Parfait ! Ça peut être énorme, maintenant j'aimerais vraiment la même chose mais dans l'univers de WoW, un jeu solo serait vraiment génial
wanda publié le 14/09/2026 à 10:04
Oui oui. On y croit. On en reparlera en 2030.
suikoden publié le 14/09/2026 à 10:05
Retour de Starcraft Ghost (je crois qu'il s'appelait comme ca)?
keiku publié le 14/09/2026 à 10:18
Le shooter StarCraft ne sera pas un GAAS

c'est déja une bonne chose, mais je me demande quel publique il va toucher...
narcissedoyo publié le 14/09/2026 à 11:32
keiku

Oui comme tu le dit c'est une bonne chose.
Mais moi qui adore les RTS je suis vraiment déçu ????
keiku publié le 14/09/2026 à 12:29
narcissedoyo je le suis également, je n'y toucherais car ce n'est certainement pas ce que je veux pour starcraft, mais c'est toujours bien de voir que ca s'éloigne des GAAS
jenicris publié le 14/09/2026 à 13:22
Rendez vous dans 4 ans au mieux.
narcissedoyo publié le 14/09/2026 à 15:55
keiku

Ouep, tu as bien raison regardons le côté positif
Mais snif quoi
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