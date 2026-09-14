Le shooter StarCraft ne sera pas un GAAS

On a encore largement le temps de voir la couleur du nouveau projet StarCraft officialisé durant la dernière BlizzCon, mais son directeur créatif tient à rassurer de suite sur un point essentiel : contrairement aux habitudes de Blizzard et surtout aux premières apparences (shooter, monde ouvert…), ce ne sera pas un jeu à service avec ses rotations nécessaires, mais bien quelque chose avec « un début, un milieu et une fin » au travers de notre personnage que l'on aura créé.
En gros si vous voulez, ce que l'on trouve dans la franchise Far Cry dont on retrouve justement parmi les têtes pensantes Dan Hay qui a dirigé la franchise d'Ubisoft depuis le troisième, ou d'une autre façon tout simplement Warhammer 40.000 : Space Marine II (d'ailleurs, personne n'a précisé si StarCraft sera uniquement solo ou avec coop).
c'est déja une bonne chose, mais je me demande quel publique il va toucher...
Oui comme tu le dit c'est une bonne chose.
Mais moi qui adore les RTS je suis vraiment déçu ????
Ouep, tu as bien raison regardons le côté positif
Mais snif quoi