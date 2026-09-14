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Un potentiel titre pour Lies of P 2 [SPOIL]
Neowiz a depuis un bon moment confirmé la mise en chantier d'une « suite » pour Lies of P sans pour autant en préciser le nom, et inutile d'attendre le reveal pour avoir l'information vu que la boîte s'est résolue a en déposer la marque : Wonders of O..

Le risque de [SPOIL] a été indiqué en titre donc ne vous plaignez pas, et pour ceux qui ont terminé le jeu et vu la scène post-crédit, tout semble effectivement confirmer un épisode basculant cette fois dans l'univers du « Magicien d'Oz » où Dorothy Gale est considérée comme la deuxième clé.

Rappelons que le titre a abordé la phase de sa full-production en mai dernier, ce qui nous laisse encore un certain temps devant nous (2028 au mieux ?).
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yanssou, aozora78, bogsnake, yukilin
publié le 14/09/2026 à 14:22 par Gamekyo
commentaires (7)
yanssou publié le 14/09/2026 à 14:28
simbaverin publié le 14/09/2026 à 14:31
Avec une histoire et de belle cinématiques. Cela serai plus cool. Ils peuvent le faire je pense avec un budget AA
aozora78 publié le 14/09/2026 à 14:36
J'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance du premier. Le jeu a sa propre identité tout en revenant à des bases de Dark Souls ou Bloodborne. J'ai adoré et pourtant il est passé après Elden Ring.
mattewlogan publié le 14/09/2026 à 14:39
Je l’ai bien aimé, mais j’espère quand même une qualité rehaussée
kinectical publié le 14/09/2026 à 14:42
Maman ouiiii
rogeraf publié le 14/09/2026 à 15:11
Dorothy du futur en mode gothique
snave publié le 14/09/2026 à 15:48
Vivement la suite, Lies of P est assurément mon souls-like préféré ; du jeu de base jusqu'au DLC, il est incroyable. L'ambiance sombre, le gameplay, la D.A., les boss, tout est au top.
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Fiche descriptif
Lies of P
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Nom : Lies of P
Support : PC
Editeur : Neowiz
Développeur : Round8 Studio
Genre : action-RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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