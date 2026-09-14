Un potentiel titre pour Lies of P 2 [SPOIL] Un potentiel titre pour Lies of P 2 [SPOIL]

Neowiz a depuis un bon moment confirmé la mise en chantier d'une « suite » pour Lies of P sans pour autant en préciser le nom, et inutile d'attendre le reveal pour avoir l'information vu que la boîte s'est résolue a en déposer la marque : Wonders of O..



Le risque de [SPOIL] a été indiqué en titre donc ne vous plaignez pas, et pour ceux qui ont terminé le jeu et vu la scène post-crédit, tout semble effectivement confirmer un épisode basculant cette fois dans l'univers du « Magicien d'Oz » où Dorothy Gale est considérée comme la deuxième clé.



Rappelons que le titre a abordé la phase de sa full-production en mai dernier, ce qui nous laisse encore un certain temps devant nous (2028 au mieux ?).