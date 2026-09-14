Rayman Legends Retold se prend un report

Instant tristesse pour ceux qui se frottaient les mains à l'idée de plonger dans le très jolid'ici environ deux semaines : Ubisoft annonce un report de tout de même 2 mois, le lancement étant désormais acté pour le 3 décembre (tous supports).Officiellement, l'éditeur met en avant le besoin de peaufiner au maximum le jeu, et nous donne d'ailleurs rendez-vous le 22 septembre pour une nouvelle présentation (et des previews). Mais on se dit surtout que le jeu aura une meilleure chance de visibilité dans le calme pré-noël que durant l'embouteillage encore en cours.