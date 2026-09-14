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Rayman Legends Retold se prend un report
Instant tristesse pour ceux qui se frottaient les mains à l'idée de plonger dans le très joli Rayman Legends Retold d'ici environ deux semaines : Ubisoft annonce un report de tout de même 2 mois, le lancement étant désormais acté pour le 3 décembre (tous supports).

Officiellement, l'éditeur met en avant le besoin de peaufiner au maximum le jeu, et nous donne d'ailleurs rendez-vous le 22 septembre pour une nouvelle présentation (et des previews). Mais on se dit surtout que le jeu aura une meilleure chance de visibilité dans le calme pré-noël que durant l'embouteillage encore en cours.

  • Rayman Legends Retold se prend un report
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publié le 14/09/2026 à 16:46 par Gamekyo
commentaires (10)
negan publié le 14/09/2026 à 16:47
C'est parfait.
biboufett publié le 14/09/2026 à 16:55
jsuis deg
mattewlogan publié le 14/09/2026 à 17:03
C’est absolument parfait. Quelle bonne décision ils ont eu pour une fois parce que vu la date à laquelle il sortait et l’embouteillage monstrueux ça aurait été très compliqué.
thelastone publié le 14/09/2026 à 17:13
Bien ouej
natedrake publié le 14/09/2026 à 17:15
Donc le jeu est pas gold en fait.
djfab publié le 14/09/2026 à 17:35
C'est sur que c'est mieux ainsi !
link571 publié le 14/09/2026 à 17:44
Bon moov Ubi
cyr publié le 14/09/2026 à 17:55
Juste avant les fêtes. Aller faite une offre de lancement a 25€ et peut-être que....
bennj publié le 14/09/2026 à 18:22
natedrake ben si, quel est le rapport avec sa date de sortie et le fait qu'il soit terminé ?
bogsnake publié le 14/09/2026 à 18:45
Tant mieux pour le coup ! Ça fera un excellent titre pour Noël.
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Fiche descriptif
Rayman Legends Retold
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Nom : Rayman Legends Retold
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : plates-formes
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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