Fire Emblem : Fortune's Weave refait le point à J-2

fait partie des grosses sorties de la semaine (ce jeudi 17 septembre sur Nintendo Switch 2) et pour patienter dans cette dernière ligne droite, en voici l'habituel trailer Overview que l'on mettra à jour dès que possible avec la version FR.Une longue présentation pour refaire le point autour de cet épisode qui mettra en avant 4 protagonistes, techniquement morts dans un futur pas si lointain, mais cette fois guidés par l'oracle/déesse Eshmel souhaitant leur offrir une meilleure destinée pour ensuite pouvoir botter le cul du grand méchant. 4 protagonistes pour autant de scénarios mais cette fois la possibilité de basculer librement de l'un à l'autre pour pouvoir débloquer la bonne fin, déjà en partie spoil par Nintendo lui-même.Pour le reste, les habitués devraient reprendre leur routine, notamment le fait qu'entre deux combats majeurs, on bénéficiera de « temps » à utiliser pour blablater dans le hub, augmenter la jauge de nos soutiens, aller recruter de nouveaux alliés et découvrir peu à peu les alentours.