Fire Emblem : Fortune's Weave refait le point à J-2
Fire Emblem : Fortune's Weave fait partie des grosses sorties de la semaine (ce jeudi 17 septembre sur Nintendo Switch 2) et pour patienter dans cette dernière ligne droite, en voici l'habituel trailer Overview que l'on mettra à jour dès que possible avec la version FR.
Une longue présentation pour refaire le point autour de cet épisode qui mettra en avant 4 protagonistes, techniquement morts dans un futur pas si lointain, mais cette fois guidés par l'oracle/déesse Eshmel souhaitant leur offrir une meilleure destinée pour ensuite pouvoir botter le cul du grand méchant. 4 protagonistes pour autant de scénarios mais cette fois la possibilité de basculer librement de l'un à l'autre pour pouvoir débloquer la bonne fin, déjà en partie spoil par Nintendo lui-même.
Pour le reste, les habitués devraient reprendre leur routine, notamment le fait qu'entre deux combats majeurs, on bénéficiera de « temps » à utiliser pour blablater dans le hub, augmenter la jauge de nos soutiens, aller recruter de nouveaux alliés et découvrir peu à peu les alentours.
Après de ce que j'ai compris, c'est pas un twist scénaristique de milieu de jeu, ça reste le tout début jeu voir le prologue.
Trop hâte de recevoir mon collector
Après il doit surement il y a avoir un autre twist dans le jeu mais celui-là c'est vraiment le tout début, genre tu commences avec ça.
Bientôt un patch pour le 60 fps