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Fire Emblem : Fortune's Weave refait le point à J-2
Fire Emblem : Fortune's Weave fait partie des grosses sorties de la semaine (ce jeudi 17 septembre sur Nintendo Switch 2) et pour patienter dans cette dernière ligne droite, en voici l'habituel trailer Overview que l'on mettra à jour dès que possible avec la version FR.

Une longue présentation pour refaire le point autour de cet épisode qui mettra en avant 4 protagonistes, techniquement morts dans un futur pas si lointain, mais cette fois guidés par l'oracle/déesse Eshmel souhaitant leur offrir une meilleure destinée pour ensuite pouvoir botter le cul du grand méchant. 4 protagonistes pour autant de scénarios mais cette fois la possibilité de basculer librement de l'un à l'autre pour pouvoir débloquer la bonne fin, déjà en partie spoil par Nintendo lui-même.

Pour le reste, les habitués devraient reprendre leur routine, notamment le fait qu'entre deux combats majeurs, on bénéficiera de « temps » à utiliser pour blablater dans le hub, augmenter la jauge de nos soutiens, aller recruter de nouveaux alliés et découvrir peu à peu les alentours.

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nicolasgourry, kisukesan, xynot
publié le 15/09/2026 à 07:11 par Gamekyo
commentaires (21)
elenaa publié le 15/09/2026 à 08:00
Bordel j’avais complètement oublié qu’il sortait ce mois-ci j’ai pas l’argent pour l’acheteeeeeerrrrrrr
akinen publié le 15/09/2026 à 08:03
Dommage d'avoir spoilé le cliffhanger et d'avoir remis la dragouillette obligatoire... J'aurai préféré une histoire centrée sur les objectifs à l'instar de Unicorn Overlord. M'enfin dès que les japs touchent à la drague, ça ne quitte jamais leurs licences (persona )
cyr publié le 15/09/2026 à 08:03
Il restera sur ma liste comme le three housse, et celui après awakening.....(j'attends une baisse significative)(oui je sais je peux attendre très longtemps, mais c'est pas un system seller. Donc peut-être que.....au bout de 3 ou 4 ans, nintendo fera un geste et faire une promotion....oui je sais je rêve, mais pas de promotion=pas d'achat)
kiryukazuma publié le 15/09/2026 à 08:26
Ah mince je me suis fait spoiler... ca m'apprendra a toujours tout lire haha
akinen publié le 15/09/2026 à 08:33
kiryukazuma ils l'ont carrément fait dans le nintendo direct associé. Quelle indignité
shao publié le 15/09/2026 à 09:02
akinen
Après de ce que j'ai compris, c'est pas un twist scénaristique de milieu de jeu, ça reste le tout début jeu voir le prologue.
quistisblue publié le 15/09/2026 à 09:05
En effet, concernant le spoil dont parle l’article, ça arrive au prologue donc bon… il y a pire comme spoil !

Trop hâte de recevoir mon collector
akinen publié le 15/09/2026 à 09:05
shao AH bon? Si c'est ça je suis rassuré, parce que le propre des fire emblem récent (j'suis nouveau dessus depuis la 3DS), c'est le cliffhanger scénaristique de milieu de jeu tout comme celui de fin de jeu des Persona
shao publié le 15/09/2026 à 09:20
akinen

Après il doit surement il y a avoir un autre twist dans le jeu mais celui-là c'est vraiment le tout début, genre tu commences avec ça.
aozora78 publié le 15/09/2026 à 09:43
Rien que sur la miniature, on voit à quel point le héros est dégueulasse à côté des 4 autres. Franchement c'est quoi ce chara design et ces couleurs immondes pour le héros ? C'est tellement random.
fritesmayo76 publié le 15/09/2026 à 09:49
30fps, à quand des devs qui optimisent leurs jeux svp
akinen publié le 15/09/2026 à 10:02
shao Merci pour l'info en tout cas
shao publié le 15/09/2026 à 10:56
akinen
syst59 publié le 15/09/2026 à 11:03
J'ai envie de l'acheter putain!!!! Mais y'a aussi la beta de wow forever le même jours je peux me permetre que l'un ou l'autre
ducknsexe publié le 15/09/2026 à 12:25
Ils auraient dû délocker le 30 FPS, et laissé le VRR faire le reste, la fréquence de rafraîchissement aurait peut-être pu s’adapter au framerate pour atteindre 40 FPS, voire un peu plus. Je sais pas
fdestroyer publié le 15/09/2026 à 12:42
ducknsexe Je comprends pas ce choix, ok, c'est pas le style de jeu qui nécessite un haut framerate, n'êmpêche que 60 aurai été plus qu'agréable...
ducknsexe publié le 15/09/2026 à 12:49
fdestroyer Les autres Fire Emblem oscillent autour de combien de FPS ?
fdestroyer publié le 15/09/2026 à 12:56
ducknsexe Sur Switch? c'était à 30. Après il me semble bien que sur Game Cube, Path of radiance était à 60
sayokou publié le 15/09/2026 à 13:17
Un Fire emblème exclusif Switch 2 ça ce fête quand même
ducknsexe publié le 15/09/2026 à 13:36
fdestroyer En général pas que sur Switch . D accord c'est selon les épisodes, au bon vouloir nintendo . J'ai vu aussi que fire emblème warrior est en 60 fps selon la configuration, tout les autres c'est du 30.

Bientôt un patch pour le 60 fps
fdestroyer publié le 15/09/2026 à 14:01
ducknsexe Fire Emblem Warriors est un MUSO de chez Team Ninja, donc pas trop comparable. Mais sinon oui je dirais que les opus 8 et 16 bits étaient forcément à 60hz
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Fire Emblem : Fortune's Weave
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Nom : Fire Emblem : Fortune's Weave
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Intelligent Systems
Genre : tactical-RPG
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