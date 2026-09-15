007 First Light ENCORE reporté sur Switch 2 007 First Light ENCORE reporté sur Switch 2

Sans surprise, et encore moins après les quelques secondes d'aperçu lors du dernier Nintendo Direct, la version Switch 2 de 007 First Light va prendre encore plus de temps que prévu à être finalisé, la sortie basculant de « la fin d'année » à mars 2027. Histoire d'être « à la hauteur des attentes » nous dit-on.



Après, reconnaissons que Elden Ring a prouvé que prendre tout le temps nécessaire peut offrir un très bon résultat, et le titre continuera d'ici-là de se peaufiner en contenu avec de nouveaux défis et une mission supplémentaire remettant en avant l'antagoniste Bawma.