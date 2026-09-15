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007 First Light ENCORE reporté sur Switch 2
Sans surprise, et encore moins après les quelques secondes d'aperçu lors du dernier Nintendo Direct, la version Switch 2 de 007 First Light va prendre encore plus de temps que prévu à être finalisé, la sortie basculant de « la fin d'année » à mars 2027. Histoire d'être « à la hauteur des attentes » nous dit-on.

Après, reconnaissons que Elden Ring a prouvé que prendre tout le temps nécessaire peut offrir un très bon résultat, et le titre continuera d'ici-là de se peaufiner en contenu avec de nouveaux défis et une mission supplémentaire remettant en avant l'antagoniste Bawma.
  • 007 First Light ENCORE reporté sur Switch 2
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hypermario, iglooo
publié le 15/09/2026 à 07:01 par Gamekyo
commentaires (26)
pharrell publié le 15/09/2026 à 07:09
Arf... avec presque 1 an de décalage par rapport aux autres supports ça impacte pas mal l'attente autour du jeu pour les joueurs NS2... Les joueurs vont passer à autre chose...
darkwii publié le 15/09/2026 à 07:35
Un jeu qui n aurai jamais du être porté sur Switch 2
derno publié le 15/09/2026 à 07:56
ils me le mettent sur une vrai cartouche et tout est pardonné
cyr publié le 15/09/2026 à 07:58
Soyons honnête, si on ne mets pas la bonne équipe en charge de cette version, le jeux sera reporté indéfiniment, voir même annuler.

Il y a même pas de fiche eshop.....je pense que ce détails en dit long.....

C'est quoi le moteur du jeux?

derno merci tu m'a fait rigoler.
saram publié le 15/09/2026 à 08:02
En même temps vu la gueule du jeu dans le Nintendo Direct, j'ai envie de dire, heureusement qu'il est reporté.
jeanouillz publié le 15/09/2026 à 08:05
Bon après on a tellement a faire en cette fin d'année et même début 2027, ils peuvent se permettre à mon sens
riddler publié le 15/09/2026 à 08:15
Reporté comme Borderland 4
shinz0 publié le 15/09/2026 à 08:39
Le temps nécessaire pour mettre tout le jeu dans une cartouche
lz publié le 15/09/2026 à 08:49
darkwii : et pourquoi ?
taiko publié le 15/09/2026 à 08:56
cyr le glacier engine non ?
thauvinho publié le 15/09/2026 à 09:16
En même temps vu la gueule du truc au NDirect
fritesmayo76 publié le 15/09/2026 à 09:47
Ca va finir comme Borderlands 4.
Après, même sur une sortie d'une IP exclue à Nintendo comme Fire Emblem les devs ne proposent que du 30fps, c'est que doit y avoir un soucis à optimiser sur cette console.
duckretro publié le 15/09/2026 à 09:55
Je l’attendais beaucoup sur switch… depuis j’ai pris la ps5 ???? et l’attente ne valait pas le coup
cyr publié le 15/09/2026 à 10:23
fritesmayo76 peut-être que pour fire embem 30 fps est suffisant ?

Mais drôle de parler de chose qui pose problème en occultant tous les reste....

Assassin creed shadow, cyberpunk, resident evil requiem et d'autre eux visiblement on l'air d'avoir était bien porté......
fritesmayo76 publié le 15/09/2026 à 10:29
cyr En combat éventuellement, mais en exploration 30 c'est mort. Faut arrêter de se contenter de la médiocrité (même si chez Nintendo on est quand même habitué)

Concernant les titres tiers, jamais j'y touche en inferieur version sur wish 2 mais ma remarque vaut aussi pour eux 30 fps c'est pas d'achat
kidicarus publié le 15/09/2026 à 10:56
Ils font des démos jouables sans trop de problèmes puis annulation.
Y a un problème
cyr publié le 15/09/2026 à 11:31
fritesmayo76 OK, donc tu touchera pas gta6. C'est bien.

Le 60 fps existe depuis longtemps.

Un jeux en 60 fps demande plus de ressources que 30. Donc pour contrôler les chutes de framerate, 30 fps c'est plus rapide et plus stable.

Après perso le 30 fps m'a jamais déranger, sauf sur des jeux de bagnole et des jeux de tir.....
legato publié le 15/09/2026 à 12:15
Tant pis tant mieux pour le porte feuille
En espérant une véritable version dédié
En attendant il ya du pain sir la planche pour la fin d'année.
janosaudron publié le 15/09/2026 à 12:44
ils allaient sortir un jeu bâclé, mais dès qu’ils ont vu la qualité des Elden Ring, FF7 Remake/Rebirth, RE9, Pragmata, Onimusha ou encore Monster Hunter.... ils se sont dit "on va éviter de passer pour des idiots, et commençons à travailler sérieusement... "
jenicris publié le 15/09/2026 à 12:48
Lol
yanssou publié le 15/09/2026 à 13:02
y'a plus de tiers en low edition que d'esclu sur cette console
legato publié le 15/09/2026 à 13:05
janosaudron ou plus simplement le manque de temps et de moyens IO est seul sur le coup avec leur propre moteur à adapter aux specs de NS2 , Capcom , SE , Machine Game, Ubi , CD project ... les gros peuvent dédié une partie des ressources à comprendre et adapté leurs moteurs
IO risque sa peau sur le projet au sens large depuis qu'il ne sont plus en partenariat avec SE, la NS2 n'est pas là priorité
geralttw publié le 15/09/2026 à 14:17
yanssou Bien au contraire, ils ont sûrement vu Elden ring et les jeux Capcom ( entre autres ) et ils ont eu un peu de dignité
rogeraf publié le 15/09/2026 à 14:40
Triste nouvelle pour les 34 types dans le monde, qui attendent avec impatience l'arrivée du jeu sur Switch 2 ..
elicetheworld publié le 15/09/2026 à 15:14
Faudrait pas que ça devienne une habitude non plus, franchement ça me fait chier je pense que je vais passer à autre chose d'ici là mais comme disait une personne qui a cité un commentaire un peu plus haut, 6 m ça sur cartouche je leur pardonne sinon next
yanssou publié le 15/09/2026 à 15:17
geralttw bah que des tiers quoi, en attendant niveau new ip c'est le vide intersidéral.
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007 First Light
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Nom : 007 First Light
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : IO Interactive
Genre : action-infiltration
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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