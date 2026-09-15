007 First Light ENCORE reporté sur Switch 2
Sans surprise, et encore moins après les quelques secondes d'aperçu lors du dernier Nintendo Direct, la version Switch 2 de 007 First Light va prendre encore plus de temps que prévu à être finalisé, la sortie basculant de « la fin d'année » à mars 2027. Histoire d'être « à la hauteur des attentes » nous dit-on.
Après, reconnaissons que Elden Ring a prouvé que prendre tout le temps nécessaire peut offrir un très bon résultat, et le titre continuera d'ici-là de se peaufiner en contenu avec de nouveaux défis et une mission supplémentaire remettant en avant l'antagoniste Bawma.
publié le 15/09/2026 à 07:01 par Gamekyo
Il y a même pas de fiche eshop.....je pense que ce détails en dit long.....
C'est quoi le moteur du jeux?
derno merci tu m'a fait rigoler.
Après, même sur une sortie d'une IP exclue à Nintendo comme Fire Emblem les devs ne proposent que du 30fps, c'est que doit y avoir un soucis à optimiser sur cette console.
Mais drôle de parler de chose qui pose problème en occultant tous les reste....
Assassin creed shadow, cyberpunk, resident evil requiem et d'autre eux visiblement on l'air d'avoir était bien porté......
Concernant les titres tiers, jamais j'y touche en inferieur version sur wish 2 mais ma remarque vaut aussi pour eux 30 fps c'est pas d'achat
Y a un problème
Le 60 fps existe depuis longtemps.
Un jeux en 60 fps demande plus de ressources que 30. Donc pour contrôler les chutes de framerate, 30 fps c'est plus rapide et plus stable.
Après perso le 30 fps m'a jamais déranger, sauf sur des jeux de bagnole et des jeux de tir.....
En espérant une véritable version dédié
En attendant il ya du pain sir la planche pour la fin d'année.
IO risque sa peau sur le projet au sens large depuis qu'il ne sont plus en partenariat avec SE, la NS2 n'est pas là priorité