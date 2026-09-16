Media Molecule présenterait son prochain projet en 2027 (+ infos de la part de MP1st)
Toujours en vie alors qu'on pouvait craindre le pire autant par l'époque que l'échec cuisant de Dreams, Media Molecule reste actif et alors que des rumeurs pointaient déjà vers un retour sur une expérience plus standard et un peu moins purement créative, le site MP1st nous rapporte aujourd'hui trois éléments :
- Le reveal devrait avoir lieu en 2027 (tout comme la sortie).
- On se rapprocherait d'un délire social façon Animal Crossing (ou Harvest Moon).
- Ce ne sera pas un GAAS, bien qu'on pourra éventuellement y retrouver quelques éléments (du genre du suivi).
Que l'on soit déçu ou non de la proposition, encore à confirmer de toute façon, on peut néanmoins s'attendre à un nouveau bon délire visuel.
publié le 16/09/2026 à 22:06 par Gamekyo
Ok Stardew Valley, ça a fait du chiffre, mais c'était pas vendu comme du AAA à 80€...
Gow Laufey
Until Dawn 2
Kena 2
Intergalactic
Media Molécule (et peut être le linup ps6 dont Venom)
Sinon je pense ça va être du crossgen ? Vu le timing ça pourrait faire partie du lineup ps6 (avec sortie ps5)
Curieux de voir en tout cas
Il me semble qu'un des fondateurs avait dit qu'il s'agira d'un jeu plus traditionnel dans sa progression et dans le côté 'jeu" que Dreams ne le fut (qui était plus un outil)
Confiance totale vivement le reveal !
Tomb Raider
The Expanse
Spyro 4
...
=)