recherche
News / Blogs
Media Molecule présenterait son prochain projet en 2027 (+ infos de la part de MP1st)
Toujours en vie alors qu'on pouvait craindre le pire autant par l'époque que l'échec cuisant de Dreams, Media Molecule reste actif et alors que des rumeurs pointaient déjà vers un retour sur une expérience plus standard et un peu moins purement créative, le site MP1st nous rapporte aujourd'hui trois éléments :

- Le reveal devrait avoir lieu en 2027 (tout comme la sortie).
- On se rapprocherait d'un délire social façon Animal Crossing (ou Harvest Moon).
- Ce ne sera pas un GAAS, bien qu'on pourra éventuellement y retrouver quelques éléments (du genre du suivi).

Que l'on soit déçu ou non de la proposition, encore à confirmer de toute façon, on peut néanmoins s'attendre à un nouveau bon délire visuel.
2
Qui a aimé ?
jackfrost, neptonic
publié le 16/09/2026 à 22:06 par Gamekyo
commentaires (11)
shanks publié le 16/09/2026 à 22:08
Bah bonne chance pour tenter un délire social sur une console PlayStation

Ok Stardew Valley, ça a fait du chiffre, mais c'était pas vendu comme du AAA à 80€...
jackfrost publié le 16/09/2026 à 22:12
Hâte de le voir
neptonic publié le 16/09/2026 à 22:27
L'année de barge que PlayStation va potentiellement avoir 2027.

Gow Laufey
Until Dawn 2
Kena 2
Intergalactic
Media Molécule (et peut être le linup ps6 dont Venom)

Sinon je pense ça va être du crossgen ? Vu le timing ça pourrait faire partie du lineup ps6 (avec sortie ps5)

Curieux de voir en tout cas
altendorf publié le 16/09/2026 à 22:37
Why not. C'est surtout la thématique autour du "Animal Crossing-like" qui va être important.
guiguif publié le 16/09/2026 à 22:56
zekk publié le 16/09/2026 à 23:04
J’aime bien les harvest moon and co, donc pourquoi pas !
beppop publié le 16/09/2026 à 23:11
ça ne sera pas un bête animal crossing, on parle de l'un des studios les plus créatifs de l'industrie. je vois un mélange de tout ce qu'ils ont fait (aventure, plateformer, création) avec une surcouche social.

Il me semble qu'un des fondateurs avait dit qu'il s'agira d'un jeu plus traditionnel dans sa progression et dans le côté 'jeu" que Dreams ne le fut (qui était plus un outil)

Confiance totale vivement le reveal !
grundbeld publié le 16/09/2026 à 23:12
Allez les gars, sortez donc un banger !
magneto860 publié le 16/09/2026 à 23:12
neptonic
Tomb Raider
The Expanse
Spyro 4
...
=)
azerty publié le 16/09/2026 à 23:32
Pas mon truc (après on verra) mais le seul studio Sony qui fait un jeu qui est dans leur délire, c'est cool. Le tarde de voir.
aerithlazyqueen publié le 17/09/2026 à 00:32
si il avais de la jugeote il se barrerais de chez Sony.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
PlayStation Studios
11
Ils aiment
Nom : PlayStation Studios
Copyright © Gamekyo