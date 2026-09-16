Media Molecule présenterait son prochain projet en 2027 (+ infos de la part de MP1st) Media Molecule présenterait son prochain projet en 2027 (+ infos de la part de MP1st)

Toujours en vie alors qu'on pouvait craindre le pire autant par l'époque que l'échec cuisant de Dreams, Media Molecule reste actif et alors que des rumeurs pointaient déjà vers un retour sur une expérience plus standard et un peu moins purement créative, le site MP1st nous rapporte aujourd'hui trois éléments :



- Le reveal devrait avoir lieu en 2027 (tout comme la sortie).

- On se rapprocherait d'un délire social façon Animal Crossing (ou Harvest Moon).

- Ce ne sera pas un GAAS, bien qu'on pourra éventuellement y retrouver quelques éléments (du genre du suivi).



Que l'on soit déçu ou non de la proposition, encore à confirmer de toute façon, on peut néanmoins s'attendre à un nouveau bon délire visuel.