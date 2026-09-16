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Wo Long 2 : Wings of Ember a sa date de lancement, et une démo jouable de suite
De bon matin, Koei Tecmo nous annonce que Wo Long 2 : Wings of Ember bénéficie d'une date de sortie précise et c'est donc le 4 mars 2027 que la franchise typée Soulsborne reviendra sur tous les supports (PC, PS5, XBS, NS2, Game Pass) en faisant le pari comme d'autres avant elle de tenter l'expérience en monde ouvert avec davantage de verticalité en exploration comme en combat, et des choix pouvant affecter la structure du terrain de jeu.

Et si vous souhaitez vous faire un meilleur avis, sachez qu'une démo vient d'être balancée sur les différents stores (mais uniquement PC/PS5/XBS), accessibles jusqu'au 30 septembre seulement pour recueillir les critiques de la communauté et ainsi adapter au mieux l'équilibrage d'ici le lancement.

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publié le 16/09/2026 à 06:36 par Gamekyo
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mattewlogan publié le 16/09/2026 à 07:24
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Fiche descriptif
Wo Long 2 : Wings of Ember
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Nom : Wo Long 2 : Wings of Ember
Support : PC
Editeur : Koei Tecmo
Développeur : Team Ninja
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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