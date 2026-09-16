Wo Long 2 : Wings of Ember a sa date de lancement, et une démo jouable de suite

De bon matin, Koei Tecmo nous annonce quebénéficie d'une date de sortie précise et c'est donc le 4 mars 2027 que la franchise typée Soulsborne reviendra sur tous les supports (PC, PS5, XBS, NS2, Game Pass) en faisant le pari comme d'autres avant elle de tenter l'expérience en monde ouvert avec davantage de verticalité en exploration comme en combat, et des choix pouvant affecter la structure du terrain de jeu.Et si vous souhaitez vous faire un meilleur avis, sachez qu'une démo vient d'être balancée sur les différents stores (mais uniquement PC/PS5/XBS), accessibles jusqu'au 30 septembre seulement pour recueillir les critiques de la communauté et ainsi adapter au mieux l'équilibrage d'ici le lancement.