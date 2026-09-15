Le Steam Frame coûtera donc plus de 1000€

Les premiers retours sur le Steam Frame de Valve sont disponibles et comme attendu, la bête semble clairement à la hauteur des attentes d'un point de vue technologique même s'il faudra serrer les fesses en sortant sa carte bleue : 1049€ pour le modèle 256Go, et 1279€ pour la version 1To. Sans bloc d'alimentation, mais avecoffert quel que soit le pack. Ce dernier vient d'ailleurs d'être mis à jour pour le rendre compatible à 100 % avec le casque autonome.Bref, le prix a payé pour une petite perle hardware sous Snapgragon 8 Gen 3, et il faut se rendrepour « tenter » la précommande jusqu'au 17 septembre, les guillemets étant là pour spécifier que vous intégrerez en fait une liste d'attente aléatoire avant un début des envois dès le 18 (vous ne serez inviter à payer qu'à l'envoi).