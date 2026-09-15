Le Steam Frame coûtera donc plus de 1000€

Les premiers retours sur le Steam Frame de Valve sont disponibles et comme attendu, la bête semble clairement à la hauteur des attentes d'un point de vue technologique même s'il faudra serrer les fesses en sortant sa carte bleue : 1049€ pour le modèle 256Go, et 1279€ pour la version 1To. Sans bloc d'alimentation, mais avec Half-Life Alyx offert quel que soit le pack. Ce dernier vient d'ailleurs d'être mis à jour pour le rendre compatible à 100 % avec le casque autonome.
Bref, le prix a payé pour une petite perle hardware sous Snapgragon 8 Gen 3, et il faut se rendre à cette adresse pour « tenter » la précommande jusqu'au 17 septembre, les guillemets étant là pour spécifier que vous intégrerez en fait une liste d'attente aléatoire avant un début des envois dès le 18 (vous ne serez inviter à payer qu'à l'envoi).
Sinon oui, le casque semble sympa mais son rapport Q/P par rapport à un quest 3 est clairement négatif.
C'est trop cher pour juste une expérience. Même SONY avec son parc de console important n'a pas réussi à imposer l'accessoire.
J'ai acheté un casque VR au début et après l'effet "waouh" tu ne retiens plus que le désagrément du casque.
Je préférais la 3D stéréoscopique (3DS et Nvidia 3DVision), t'avais la même expérience que les jeux de salon mais en relief, c'était vachement cool.
Pour moi la VR c'est toujours trop contraignant au final.
C’est Schrodinger la VR, c’est ni vraiment mort, ni vraiment vivant
Pour moi c’est impensable de payer autant pour une techno si peu exploitée, ça aurait pu marcher mais fallait un niveau de prise de risque incompatible avec les entreprises modernes de JV, à juste titre vu l’etat fragile du marché
http://www.youtube.com/watch?v=DT-J9KnWv5I
Ou c'est normal ?
J'ai revendu le quest parce qu'au final je jouais qu'a beat saber
Confondre encore le participe passé et l'infinitif, ça devient franchement compliqué.
Si il y a moyen de juste l'allumer et streamer depuis un PC ce serait parfait
il y a un moyen de streamer directement sur pc tu a un programme méta a installer sur ton pc qui tourne en arrière plan, après il te suffis de passer en air link via ton quest ( mais il te faut une très bonne connexion internet si tu veux le faire sans câble)
Et puis parler de donnée en 2026 alors que n'importe quelle connexion au net te prend tes donnée... et encore moi je n'ai même pas de smartphone (ce qui au passage a été galère pour creer un compte sur mon casque) mais si toi tu en a un, on peut dire que tu tiens encore moins a tes donnée que moi
Après je suis curieux de savoir comment tu installes tes jeux sans internet pour le coup ? Surtout si tu as du te créer un compte, meta a forcément accès à tes données à un moment ou un autre.
Après pour le reste c'est un choix, personnellement je préfère avoir un prix plus élevé à l'achat mais avoir quelque chose que tu possèdes réellement et qui ne te vole pas tes données en cachette pour justifier un prix moins élevé.