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Le Steam Frame coûtera donc plus de 1000€
Les premiers retours sur le Steam Frame de Valve sont disponibles et comme attendu, la bête semble clairement à la hauteur des attentes d'un point de vue technologique même s'il faudra serrer les fesses en sortant sa carte bleue : 1049€ pour le modèle 256Go, et 1279€ pour la version 1To. Sans bloc d'alimentation, mais avec Half-Life Alyx offert quel que soit le pack. Ce dernier vient d'ailleurs d'être mis à jour pour le rendre compatible à 100 % avec le casque autonome.

Bref, le prix a payé pour une petite perle hardware sous Snapgragon 8 Gen 3, et il faut se rendre à cette adresse pour « tenter » la précommande jusqu'au 17 septembre, les guillemets étant là pour spécifier que vous intégrerez en fait une liste d'attente aléatoire avant un début des envois dès le 18 (vous ne serez inviter à payer qu'à l'envoi).

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Qui a aimé ?
midomashakil
publié le 15/09/2026 à 08:38 par Gamekyo
commentaires (33)
supasaiyajin publié le 15/09/2026 à 08:40
Je croyais que la VR c'était mort.
midomashakil publié le 15/09/2026 à 08:40
le monde du gaming sera une exclusivité pour les pro riches
22 publié le 15/09/2026 à 08:46
Du VR ?? C'était pas tombé aux oubliettes ?
jeanouillz publié le 15/09/2026 à 08:46
Sans ces américains fous qui ne mettent aucune régulation sur l'IA ce casque aurait coûté 600-700 balles je suis sûr...
mooplol publié le 15/09/2026 à 08:51
La vr est finit pourtant j’etais un des premiers. Sony l’a tué tout comme meta en fermant les principaux studios. Ceux qui restent sont agoniques. Sur pc ça survivra avec leur super mode peut être qui rend possible la vr sur tous les jeux
mattewlogan publié le 15/09/2026 à 08:53
Sert à rien surtout à ce prix
akinen publié le 15/09/2026 à 09:03
J'vais pas m'abaisser à acheté un truc aussi peu cher; il a l'air brader. Que l'on me rappelle quand il sera à 3999€ comme les vrais casques de luxe
thauvinho publié le 15/09/2026 à 09:15
Heureusement que les modeurs VR sont là sur PC, car en regardant les sorties il n'y a rien de nouveau à venir en jeux. Bon je vais pas tarder à rallumer mon Quest 3 pour faire Gunman qui vient de sortir mais sinon c'est le vide :/
kenlar publié le 15/09/2026 à 09:31
akinen il y a le vision pro pour toi

Sinon oui, le casque semble sympa mais son rapport Q/P par rapport à un quest 3 est clairement négatif.
pharrell publié le 15/09/2026 à 09:49
La VR est complètement morte faut se rendre à l'évidence... C'est une toute petite niche...

C'est trop cher pour juste une expérience. Même SONY avec son parc de console important n'a pas réussi à imposer l'accessoire.
fritesmayo76 publié le 15/09/2026 à 09:51
Ca fait cher pour mater du boulard.
grospich publié le 15/09/2026 à 09:52
L'intérêt de sortir un casque à 1000€ alors que la VR c'est mort de chez mort ?

J'ai acheté un casque VR au début et après l'effet "waouh" tu ne retiens plus que le désagrément du casque.

Je préférais la 3D stéréoscopique (3DS et Nvidia 3DVision), t'avais la même expérience que les jeux de salon mais en relief, c'était vachement cool.
apollokami publié le 15/09/2026 à 09:57
grospich J'ai le Quest 3 et même sentiment. Il est dans le placard depuis un an.
Pour moi la VR c'est toujours trop contraignant au final.
akinen publié le 15/09/2026 à 10:03
kenlar je sais, c'est le but de la blague
zanpa publié le 15/09/2026 à 10:27
Aucun intérêt ! La vr est morte pour le gaming !
wickette publié le 15/09/2026 à 10:52
supasaiyajin
C’est Schrodinger la VR, c’est ni vraiment mort, ni vraiment vivant

Pour moi c’est impensable de payer autant pour une techno si peu exploitée, ça aurait pu marcher mais fallait un niveau de prise de risque incompatible avec les entreprises modernes de JV, à juste titre vu l’etat fragile du marché
sardinecannibale publié le 15/09/2026 à 11:57
Ça pique.
keiku publié le 15/09/2026 à 12:32
Trop cher,un quest 3 suffit largement pour jouer a tous les jeux steam en VR ...
keiku publié le 15/09/2026 à 12:36
apollokami bah si tu as un pc , le quest 3, c'est une merveille, tu peux faire tous les AAA en VR ,y compris les stellar blade et autre

http://www.youtube.com/watch?v=DT-J9KnWv5I
sayokou publié le 15/09/2026 à 13:12
Les prix c'est devenu n'importe quoi non ? Surtout pour un marché un peu mort comme la VR ?

Ou c'est normal ?
pcverso publié le 15/09/2026 à 13:26
J'attend de voir les tests .
fuji publié le 15/09/2026 à 13:44
aussi bon que le casque puisse etre si y'a pas de jeux ca sert a rien...
J'ai revendu le quest parce qu'au final je jouais qu'a beat saber
5120x2880 publié le 15/09/2026 à 13:59
Achetez pour financer l'intégration d'ARM à Proton, merci
bennj publié le 15/09/2026 à 14:10
Ca parle de marché mort mais c'est pas du tout le cas. Cest un marché de niche effectivement mais on est pas chez PlayStation on est sur PC et sur Steam. Les jeux VR se comptent par milliers et tous les jours des jeux non pensés pour la VR le devienne grâce aux modeleurs.
wanda publié le 15/09/2026 à 14:18
(vous ne serez inviter à payer qu'à l'envoi).

Confondre encore le participe passé et l'infinitif, ça devient franchement compliqué.
apollokami publié le 15/09/2026 à 14:20
keiku Il faudra que j'essaye à nouveau si on peut l'utiliser juste pour ça. A chaque fois que je veux m'en servir il veut scanner la pièce et ça ne va jamais, bref je perds un temps fou.
Si il y a moyen de juste l'allumer et streamer depuis un PC ce serait parfait
rogeraf publié le 15/09/2026 à 14:43
Pourquoi offrir Half-Life Alyx quand tu peux offrir au launch HALF LIFE 3 sérieux ?
keiku publié le 15/09/2026 à 14:44
apollokami tu peux lui faire choisir un scan par défaut normalement il garde en mémoire ta piece... et puis quand tu joue assis dans un fauteuil avec une manette tu n'a pas besoin de scanner la pièce

il y a un moyen de streamer directement sur pc tu a un programme méta a installer sur ton pc qui tourne en arrière plan, après il te suffis de passer en air link via ton quest ( mais il te faut une très bonne connexion internet si tu veux le faire sans câble)
keiku publié le 15/09/2026 à 14:45
apollokami et a partir de la, presque tous les AAA récent on une version VR
maction publié le 15/09/2026 à 14:58
keiku Effectivement moins cher un meta quest si tu tiens pas à tes données
keiku publié le 15/09/2026 à 15:02
maction encore une fois, ca dépend comment tu l'utilises... sur pc en cabler le casque n'est pas connecter au net, du coup aucune donnée ne transite...

Et puis parler de donnée en 2026 alors que n'importe quelle connexion au net te prend tes donnée... et encore moi je n'ai même pas de smartphone (ce qui au passage a été galère pour creer un compte sur mon casque) mais si toi tu en a un, on peut dire que tu tiens encore moins a tes donnée que moi
maction publié le 15/09/2026 à 16:13
keiku Justement tout l'intérêt du Steam Frame c'est de se passer de câble, ou à la limite un cable pour une batterie externe que tu met dans ta poche quoi.

Après je suis curieux de savoir comment tu installes tes jeux sans internet pour le coup ? Surtout si tu as du te créer un compte, meta a forcément accès à tes données à un moment ou un autre.

Après pour le reste c'est un choix, personnellement je préfère avoir un prix plus élevé à l'achat mais avoir quelque chose que tu possèdes réellement et qui ne te vole pas tes données en cachette pour justifier un prix moins élevé.
sasquatsch publié le 15/09/2026 à 17:39
Ouch... Ça fait mal... Ils devraient faire un partenariat avec Porsche
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