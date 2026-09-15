Game Pass : les prochains jeux du service, et y a de quoi bien bouffer

Microsoft livre la liste des prochains jeux du service et comme dit en titre, il y a de quoi s'occuper autant pour les Premium qui vont avoir beaucoup de jeux sympas à rattraper, mais aussi plusieurs gros Day One dontet bien entenduDès le Game Pass Premium :(15 septembre)(16 septembre)(16 septembre)(16 septembre)(17 septembre)(22 septembre)(23 septembre)(25 septembre)(2 octobre)Uniquement Game Pass Ultimate :(16 septembre)(17 septembre)(22 septembre)(29 septembre)(6 octobre)