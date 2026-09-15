Game Pass : les prochains jeux du service, et y a de quoi bien bouffer
Microsoft livre la liste des prochains jeux du service et comme dit en titre, il y a de quoi s'occuper autant pour les Premium qui vont avoir beaucoup de jeux sympas à rattraper, mais aussi plusieurs gros Day One dont Dune Awakening, Minecraft Dungeons et bien entendu Gears of War E-Day.
(Sauf exception indiquée, tous les jeux sont également Game Pass PC)
Dès le Game Pass Premium :
- RuneScape : Dragonwilds (15 septembre)
- Marvel Cosmic Invasion (16 septembre)
- Planet of Lana II (16 septembre)
- Routine (16 septembre)
- Ninja Gaiden 4 (17 septembre)
- Dune Awakening (22 septembre)
- Mad King Redemption (23 septembre)
- Call of Duty : Black Ops 6 (25 septembre)
- Keeper (2 octobre)
Uniquement Game Pass Ultimate :
- Ultimate Sheep Raccoon (16 septembre)
- Kernel Hearts (17 septembre)
- Well Dweller (22 septembre)
- Minecraft Dungeons II (29 septembre)
- Gears of War E-Day (6 octobre)
Bon le chèque aurait étais très salé.
les D1 c'est viable si ya plein d'abo et ya plein d'abo si les consoles sont vendu , il faut donc qu'ils vendent des consoles
est ce que l'arret des D1 aidera les ventes de consoles ? mdr non
donc il faut arreter de pousser en ce sens
le gamepass n'est pas la cause mais la conséquence
il faut traiter la cause et la cause c'est le manque de marketing le manque de visibilité en premier lieu
une offre trop onéreuse en second lieu
et jusqu'ici l'absence d'exclu en dernier lieu
il faut traiter les 2 premiers points , gears E day et clockwork en exclu ne sont la que pour signifier qu'ils traiteront le derniers point donc c'est bien
, mais les 2 premiers points on a toujours aucun indicateur concret qui laisse esperer qu'ils y remedient et c'est pourtant ceux ci qui sont primordiaux
malgrés toute la haine que vous pouvez eprouver à l'egard de ce service , pour certains je comprends bientot en face il faudra ecarter bien grand pour jouer a quoi que ce soit en D1 et vous voudriez qu'il en soit de même sur xbox
Si ça c'est pas beau.
bref du jamais vu pour un joueur PC
Bon bah alors. Lorsqu'on est dans cette écosystème on sait ce qui arrive, ce qui est détourné etc.
skuldleif Et toi avec tes abos à 2 Francs tu ferais bien de la boucler. Moi j'achète mes jeux au moins en solde, j'ai payé plein pot les abos Ultimate et FH6.
Partage de compte, prix illégale d'abo et j'en passe et tu veux faire la morale à des pirates ? Sur ce site, niveau pirate, va faire la morale à Jamrock pas à moi.
Taré ce type...
Plus on a de jeux et plus l'utilité marginale baisse si on veut le dire autrement
J'ai acheté Routine et Keeper en demat et je me prendrai eday en physical only... Voilà, comme ça il y en a pour tout le monde...
Et puis dans 2-3 ans planet of Lana a 5€ et COD dans un bac de deuxième main a 5€ aussi...
Bon jeu a tous
Ninja Gaiden ça vaut la peine ou ca a trop mal vieillit... ?!
moi seul mes intérêts compte , toi en revanche comme je te l'ai notifier ,l’intérêt de sony passe avant les tiens
Depuis hier vous êtes 6-7 individus sur mes côtes tout simplement parce que j'ai une opinion différente de la vôtre.
Va vraiment falloir que vous vous calmez et très très vite. Sortez dehors ma parole....
Ils ont raison néanmoins sur le fait que ton premier com avait des allures d'apologie du piratage.
Mais bref.
skuldleif Un prof ça réagit pas comme toi mec, faudrait te remettre en question. Un prof ça a un salaire et ça paie son Gamepass, ça va pas sur des sites en Inde pour l'avoir à 1 euro et ensuite voir sa compagnie se casser la gueule et pas comprendre pourquoi ils arrêtent le GP.
T'es sûr que t'es prof ? A croire que je t'apprends des choses qui relève de ton intellect....
affecté à nice
Bah dans ce cas là ferme là en fait car t'es HYPER HYPER mal placé pour faire la morale ici. C'est pas moi qui fait des articles de partages de compte, de GP à 5 euros l'année pendant 20 ans. T'es de la même aura qu'un pirate mec...
Moi je travaille et je vais payer mon abonnement puis le retirer après avoir fini EDAY.
Voilà.
le loyer est cher a nice
non la réponse c'est je connais==> je fais , mais tu peux pas répondre honnêtement tu es dans l'ecosysteme steam , comme deja repondu a plusieurs reprise si tu avais un bouton -90% sur steam en activant un vpn par exemple tu le ferai pas? "parceque tu as un bon salaire"? permet moi d'en douter
En faites, il est pas fan de xbox, il déteste juste Sony et soutient xbox parce qu'il a possibilité de magouiller.
bonne nuit
En tant que prof, je t'imagines devant tes élèves avec ça
T'es l'un des plus gros hypocrite du site donc parle pas de double discours mec avec ta position sur les exclusivités, hypocrite, , mais continue de faire genre t'es mieux, alors que tu sers la main à des membres comme JAMROCK qui eux le disent ouvertement qu'ils piratent.
Moi je vais tranquillement supporter ma Asha Arma en m'abonnant au GP.
Chose que tu ignores