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Game Pass : les prochains jeux du service, et y a de quoi bien bouffer
Microsoft livre la liste des prochains jeux du service et comme dit en titre, il y a de quoi s'occuper autant pour les Premium qui vont avoir beaucoup de jeux sympas à rattraper, mais aussi plusieurs gros Day One dont Dune Awakening, Minecraft Dungeons et bien entendu Gears of War E-Day.

(Sauf exception indiquée, tous les jeux sont également Game Pass PC)


Dès le Game Pass Premium :

- RuneScape : Dragonwilds (15 septembre)
- Marvel Cosmic Invasion (16 septembre)
- Planet of Lana II (16 septembre)
- Routine (16 septembre)
- Ninja Gaiden 4 (17 septembre)
- Dune Awakening (22 septembre)
- Mad King Redemption (23 septembre)
- Call of Duty : Black Ops 6 (25 septembre)
- Keeper (2 octobre)

Uniquement Game Pass Ultimate :

- Ultimate Sheep Raccoon (16 septembre)
- Kernel Hearts (17 septembre)
- Well Dweller (22 septembre)
- Minecraft Dungeons II (29 septembre)
- Gears of War E-Day (6 octobre)









  • Game Pass : les prochains jeux du service, et y a de quoi bien bouffer
plus de médias
2
Qui a aimé ?
ouken, jamrock
publié le 15/09/2026 à 16:25 par Gamekyo
commentaires (33)
negan publié le 15/09/2026 à 16:27
Faut en profiter du XGP dans 20 mois il y en aura plus
cyr publié le 15/09/2026 à 16:46
Au lieu d'économiser et de mettre gta6 dans le gamepass le mois prochain...des xbox il en aurait vendu a la pelle...

Bon le chèque aurait étais très salé.
skuldleif publié le 15/09/2026 à 16:48
faut que ca continue comme ca arretez pas les D1

les D1 c'est viable si ya plein d'abo et ya plein d'abo si les consoles sont vendu , il faut donc qu'ils vendent des consoles

est ce que l'arret des D1 aidera les ventes de consoles ? mdr non
donc il faut arreter de pousser en ce sens

le gamepass n'est pas la cause mais la conséquence

il faut traiter la cause et la cause c'est le manque de marketing le manque de visibilité en premier lieu
une offre trop onéreuse en second lieu
et jusqu'ici l'absence d'exclu en dernier lieu

il faut traiter les 2 premiers points , gears E day et clockwork en exclu ne sont la que pour signifier qu'ils traiteront le derniers point donc c'est bien
, mais les 2 premiers points on a toujours aucun indicateur concret qui laisse esperer qu'ils y remedient et c'est pourtant ceux ci qui sont primordiaux
malgrés toute la haine que vous pouvez eprouver à l'egard de ce service , pour certains je comprends bientot en face il faudra ecarter bien grand pour jouer a quoi que ce soit en D1 et vous voudriez qu'il en soit de même sur xbox
bennj publié le 15/09/2026 à 16:59
cyr sympa ton rêve, tu partages ?
xylander publié le 15/09/2026 à 17:00
Minecraft Dungeons 2, je l'attends trop. J'ai poncé le 1 de fond en comble. Un excellent jeu dans les niveaux les plus élevés. On souffre mais on aime ça.
22 publié le 15/09/2026 à 17:03
Gears of War E-Day (6 octobre)
ravyxxs publié le 15/09/2026 à 17:03
Day One ou pas, console ou PC, sur PC au moins, y a la certitude que le jeu day one sera dispo par TIPIAK.

Si ça c'est pas beau.
skuldleif publié le 15/09/2026 à 17:09
ravyxxs je ne crois pas t'avoir deja vu mettre en avant le tipiak quand il s'agissait pourtant de se faire exploser lanus par sony en différé (sorties x année après ) , et tu abonde dans leur stratégie qu'ils te privent de leur jeux alors meme que leur console sera full demat et tout ce que ca implique de nul pour une console secondaire "obligatoire" (si lon veut jouer aux jeux en question)

bref du jamais vu pour un joueur PC
bennj publié le 15/09/2026 à 17:16
ravyxxs en quoi c'est beau ? On ne soutient plus les studios de développement et les développeurs ?
grospich publié le 15/09/2026 à 17:20
Ça marche encore l'astuce pour avoir l'abo pas cher ? Je vois pas plus l'article sur ton blog l'ami skuldleif .
ravyxxs publié le 15/09/2026 à 17:27
bennj skuldleif Qui vous as dit que je téléchargeais ? C'est écrit dans mes propos ou vous cherchez encore la merde là où y en a pas ? Vous voyez pas mon smiley "" ??

Bon bah alors. Lorsqu'on est dans cette écosystème on sait ce qui arrive, ce qui est détourné etc.

skuldleif Et toi avec tes abos à 2 Francs tu ferais bien de la boucler. Moi j'achète mes jeux au moins en solde, j'ai payé plein pot les abos Ultimate et FH6.

Partage de compte, prix illégale d'abo et j'en passe et tu veux faire la morale à des pirates ? Sur ce site, niveau pirate, va faire la morale à Jamrock pas à moi.

Taré ce type...
ouken publié le 15/09/2026 à 17:30
C'est cro nul le game passs ta pas de jeux ...
heracles publié le 15/09/2026 à 17:30
22 C'est clair.
romgamer6859 publié le 15/09/2026 à 17:32
Personne ne dit qu'il n'y a pas de jeux, perso j'achète gears et ça me suffit

Plus on a de jeux et plus l'utilité marginale baisse si on veut le dire autrement
sasquatsch publié le 15/09/2026 à 17:38
Très bien pour les abonnés... Belle liste
J'ai acheté Routine et Keeper en demat et je me prendrai eday en physical only... Voilà, comme ça il y en a pour tout le monde...
Et puis dans 2-3 ans planet of Lana a 5€ et COD dans un bac de deuxième main a 5€ aussi...
Bon jeu a tous
Ninja Gaiden ça vaut la peine ou ca a trop mal vieillit... ?!
skuldleif publié le 15/09/2026 à 17:43
ravyxxs ton contre uno ne marche pas
moi seul mes intérêts compte , toi en revanche comme je te l'ai notifier ,l’intérêt de sony passe avant les tiens
skuldleif publié le 15/09/2026 à 17:45
je ne te quote pas parceque tu tipiak , je te quote parceque un arret des D1 gp tu dis tipiak tandis qu'un arret des portage pc par sony tu avale et tu en redemande
skuldleif publié le 15/09/2026 à 17:46
grospich oui je peux t'en parler en mp si ca tinteresse
ravyxxs publié le 15/09/2026 à 17:47
skuldleif Je vais jsute faire appel à Shanks histoire que tu arrêtes de me casser les couilles.

Depuis hier vous êtes 6-7 individus sur mes côtes tout simplement parce que j'ai une opinion différente de la vôtre.

Va vraiment falloir que vous vous calmez et très très vite. Sortez dehors ma parole....
shanks publié le 15/09/2026 à 17:53
ravyxxs
Ils ont raison néanmoins sur le fait que ton premier com avait des allures d'apologie du piratage.

Mais bref.
skuldleif publié le 15/09/2026 à 17:55
ravyxxs je suis sortie lol jsuis prof maintenant je te rappel en plus à nice et desolee je comprend ce qu'est le harcèlement j’arrêterai de te quote pour te "reprendre"
ravyxxs publié le 15/09/2026 à 18:01
shanks Y a une différence entre assumer de pirater et en parler. J'en parle, ça veut pas dire que je pirate. Ils assument que je pirates, et me casse les couilles. Peut avoir des allures, ça veut pas dire pour autant qu'il faut partir du principe que la personne le conçoit.

skuldleif Un prof ça réagit pas comme toi mec, faudrait te remettre en question. Un prof ça a un salaire et ça paie son Gamepass, ça va pas sur des sites en Inde pour l'avoir à 1 euro et ensuite voir sa compagnie se casser la gueule et pas comprendre pourquoi ils arrêtent le GP.

T'es sûr que t'es prof ? A croire que je t'apprends des choses qui relève de ton intellect....
skuldleif publié le 15/09/2026 à 18:02
ravyxxs https://www.gamekyo.com/blog_article486673.html
affecté à nice
skuldleif publié le 15/09/2026 à 18:04
ravyxxs je me remettrait pas en question sur ce qui relève de mes interactions sur ce site ou ailleurs tout ce que tu peux espérer c'est ma prise de conscience qu'on soit en meute sur toi , je prefere quand il n'y a que moi
ravyxxs publié le 15/09/2026 à 18:06
skuldleif T'es prof et tu arrives à payer le GP à 1 euros ? T'es si mal payé que ça ou t'es une pince de nature ?
ravyxxs publié le 15/09/2026 à 18:08
skuldleif je me remettrait pas en question sur ce qui relève de mes interactions sur ce site ou ailleurs tout ce que tu peux espérer c'est ma prise de conscience qu'on soit en meute sur toi , je prefere quand il n'y a que moi

Bah dans ce cas là ferme là en fait car t'es HYPER HYPER mal placé pour faire la morale ici. C'est pas moi qui fait des articles de partages de compte, de GP à 5 euros l'année pendant 20 ans. T'es de la même aura qu'un pirate mec...

Moi je travaille et je vais payer mon abonnement puis le retirer après avoir fini EDAY.

Voilà.
skuldleif publié le 15/09/2026 à 18:12
ravyxxs pourquoi tu mords comme ca

le loyer est cher a nice
non la réponse c'est je connais==> je fais , mais tu peux pas répondre honnêtement tu es dans l'ecosysteme steam , comme deja repondu a plusieurs reprise si tu avais un bouton -90% sur steam en activant un vpn par exemple tu le ferai pas? "parceque tu as un bon salaire"? permet moi d'en douter
negan publié le 15/09/2026 à 18:13
skuldleif En tout cas merci pour les années de bons plans pour le XGP, je ne sais pas encore combien de temp ca va durer mais tu as gérer
skuldleif publié le 15/09/2026 à 18:15
negan à votre service
eggspinner publié le 15/09/2026 à 18:15
ravyxxs Ce qui est fascinant, c'est qu'il veut pas qu'on pirate les jeux xbox mais lui refuse catégoriquement de les soutenir en payant ces jeux.

En faites, il est pas fan de xbox, il déteste juste Sony et soutient xbox parce qu'il a possibilité de magouiller.
skuldleif publié le 15/09/2026 à 18:20
eggspinner je m'en tape je n'aime pas le double discours
skuldleif publié le 15/09/2026 à 18:21
bref il va me relancer le con
bonne nuit
ravyxxs publié le 15/09/2026 à 18:26
skuldleif je m'en tape je n'aime pas le double discours

En tant que prof, je t'imagines devant tes élèves avec ça

T'es l'un des plus gros hypocrite du site donc parle pas de double discours mec avec ta position sur les exclusivités, hypocrite, , mais continue de faire genre t'es mieux, alors que tu sers la main à des membres comme JAMROCK qui eux le disent ouvertement qu'ils piratent.

Moi je vais tranquillement supporter ma Asha Arma en m'abonnant au GP.

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Gears of War : E-Day
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Nom : Gears of War : E-Day
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : The Coalition
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
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