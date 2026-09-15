Kingmakers : des nouvelles du jeu d'action & stratégie mixant chevalerie et armes à feu

Remballez vos cross-over improbables du genredans(au HASARD) car voici des nouvelles de, ce délire où un joueur est envoyé 500 ans dans le passé mais avec du matos moderne, permettant de mixer chevalerie et fusil d'assaut. Foncer à dos de cheval pour faire parler votre lance-grenades ? C'est possible.Il faut néanmoins préciser que l'on parle plus exactement d'un jeu mixant l'action brute avec de la stratégie quand on le souhaite (il suffit de surélever la caméra pour passer en mode STR) jusqu'à de l'étrange gestion de ressources où l'on pourra envoyer des choses du passé vers le futur afin de bénéficier en retour de nouvelles armes.Une jolie curiosité donc mais dont les développeurs tardent à finaliser le résultat : la phase de playtests vient seulement d'ouvrir ses inscriptions directement sur la page Steam alors que le jeu était censé débarquer au moins en Early Access il y a 2 ans ! Autant dire qu'il ne faut pas trop se presser pour entendre parler des versions consoles (néanmoins souhaitées par l'équipe) et voici toujours 12 minutes de présentation pour vous faire une meilleure idée de la chose.