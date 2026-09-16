Fallout 76 : enfin l'upgrade PS5 et Xbox Series

Bethesda aura pris son temps, presque une génération entière, mais c'est bon, l'upgrade PlayStation 5 et Xbox Series deest disponible, et avec elle une optimisation de la taille du jeu pour le réduire d'environ 20Go par supports, n'empêchant pas de faire de la place :- PC : 119Go- Xbox : 101Go- PlayStation : 92,2GoNotez qu'il faudra re-télécharger de zéro le jeu sur PlayStation 5 comme Xbox Series pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités techniques (VRR et 60FPS) ainsi que d'un boost de résolution à vérifier car pour des raisons qui nous échappent un peu, la 4K est limitée aux versions Xbox Series X, PlayStation 5 « Pro » et même Xbox One X, tandis que PS5 standard et PS4 Pro devront se contenter du 1440p max. Soit.Pour le reste, le MMO que l'on annonçait mort-né en 2018 continue sa petite vie et ouvre actuellement les portes de sa Saison 26.