Fallout 76 : enfin l'upgrade PS5 et Xbox Series

Bethesda aura pris son temps, presque une génération entière, mais c'est bon, l'upgrade PlayStation 5 et Xbox Series de Fallout 76 est disponible, et avec elle une optimisation de la taille du jeu pour le réduire d'environ 20Go par supports, n'empêchant pas de faire de la place :
- PC : 119Go
- Xbox : 101Go
- PlayStation : 92,2Go
Notez qu'il faudra re-télécharger de zéro le jeu sur PlayStation 5 comme Xbox Series pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités techniques (VRR et 60FPS) ainsi que d'un boost de résolution à vérifier car pour des raisons qui nous échappent un peu, la 4K est limitée aux versions Xbox Series X, PlayStation 5 « Pro » et même Xbox One X, tandis que PS5 standard et PS4 Pro devront se contenter du 1440p max. Soit.
Pour le reste, le MMO que l'on annonçait mort-né en 2018 continue sa petite vie et ouvre actuellement les portes de sa Saison 26.