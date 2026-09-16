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Kemuri : un petit trailer pré TGS 2026
En marge d'une petite polémique inutile, Ikumi Nakamura a fait part de sa présence au TGS 2026 pour proposer une nouvelle présentation de son jeu d'action KEMURI, dont voici un nouveau trailer.

Une nouvelle licence prévue pour 2027 sur PC et PlayStation 5, se présentant dans son contexte comme une sorte de Ghostwire Tokyo (on sent la patte Tango Gameworks) mais cette fois en vue TPS et avec la présence de plusieurs personnages jouables pour permettre la coopération à 3, ou sinon solo mais aidé par des IA.

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kisukesan
publié le 16/09/2026 à 07:37 par Gamekyo
commentaires (4)
midomashakil publié le 16/09/2026 à 08:03
petite question svp
le show de capcom c'est quelle heure?
shanks publié le 16/09/2026 à 08:09
midomashakil
16h00, à suivre ici : https://www.youtube.com/watch?v=pJce9EjQjas

Après attention, les Capcom Spotlight sont souvent (en partie) des redites de ce qu'on a déjà vu avant.
midomashakil publié le 16/09/2026 à 08:14
shanks ahh ok .merciiiii
kujotaro publié le 16/09/2026 à 08:16
J'adore la patte et le gameplay a l'air nerveux. Mais bon j'ai peur de la boucle de gameplay comme d'hab c'est ça le soucis d'énormement de jeux de cette gen :'(
Gras
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KEMURI
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Nom : KEMURI
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : UNSEEN
Genre : action
Autres versions : Playstation 5
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