Kemuri : un petit trailer pré TGS 2026

En marge d'une petite polémique inutile, Ikumi Nakamura a fait part de sa présence au TGS 2026 pour proposer une nouvelle présentation de son jeu d'action, dont voici un nouveau trailer.Une nouvelle licence prévue pour 2027 sur PC et PlayStation 5, se présentant dans son contexte comme une sorte de(on sent la patte Tango Gameworks) mais cette fois en vue TPS et avec la présence de plusieurs personnages jouables pour permettre la coopération à 3, ou sinon solo mais aidé par des IA.