Terranigma : les plans de lancement avec date, version physique et édition collector

Les choses se précisent pour le retour du RPGqui reçoit une date de sortie, le 14 janvier 2027, avec tout ce qu'il faut côté enrobage par la présence d'une édition standard en boîte (39,99€, 5€ de plus sur Switch 2 car non Key Card), une édition Steelbook à 64,99€ et enfin pour les plus bourgeois une « Gaia Edition » à 199,99€.Pour les précommandes, ça se passeet pour ce qui est du jeu, même si l'on est plus proche du portage que du remaster, on repartira avec quelques petites améliorations au travers d'un mode spécial (facultatif, vous pouvez aussi vous faire le trip à l'ancienne) avec rééquilibrage, mini-map permanente, quick-save et même rewind.