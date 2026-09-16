Terranigma : les plans de lancement avec date, version physique et édition collector
Les choses se précisent pour le retour du RPG Terranigma qui reçoit une date de sortie, le 14 janvier 2027, avec tout ce qu'il faut côté enrobage par la présence d'une édition standard en boîte (39,99€, 5€ de plus sur Switch 2 car non Key Card), une édition Steelbook à 64,99€ et enfin pour les plus bourgeois une « Gaia Edition » à 199,99€.
Pour les précommandes, ça se passe à cette adresse et pour ce qui est du jeu, même si l'on est plus proche du portage que du remaster, on repartira avec quelques petites améliorations au travers d'un mode spécial (facultatif, vous pouvez aussi vous faire le trip à l'ancienne) avec rééquilibrage, mini-map permanente, quick-save et même rewind.
"Les gars on vous ressort une rom à peine modifiée et on en profite pour vous faire raquer 200€ sur des goodies inutiles qui valent pas du tout leur prix."
Ça sent les mecs qui se sont dit qu'il y avait du fric facile à se faire avec les pige... les gamers nostalgiques.
Putain 39€ une rom... mais quelle bande d'enfoirés.
Comment vous pouvez applaudir ça ??
200 euros pour le collector je suis étonné en règle générale seul Square Enix abusait.
Clear River Games au contraire était plutôt bon niveau tarfi , un peu comme comme Red Arts Games.
Les fans vont se contenter de la rom heu de la version à 39,99 euros.
Le collector ils ont complétement craqué le sac.
Pour ceux qui auraient jouer au jeu, est i lvraiment bon ? Les artwork sont magnifique mais je ne voudrais pas me faire avoir par un secret mana low cost
Déjà en effet sur certains boss t'as l'impression de les taper pendant des plombes ça prend une éternité.
La structure est répétitive au début (les tours) puis s'ouvre nettement ensuite, mais ça manque de villages et villes, même si le thème de reconstruction du monde s'y prête.
De deux, je trouve pas les personnages très marquants, les graphismes sont très beaux par moments, et franchement commun à d'autres (ou alors je suis pas sensibles à leur pixel art).
Le menu est chiant à utiliser aussi.
Le gameplay est cool mais assez bourrin.
Bref j'y avais joué 3-4 ans après la sortie, je l'avais trouvé bon mais pas légendaire quoi. Sympa à faire tout de même. J'ai préféré Illusion of Gaia du même développeur, notamment les musiques qui m'ont plus touché, avec des personnages plus attachants, des villes... mais des donjons un peu moins bons surtout vers la fin.