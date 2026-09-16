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Terranigma : les plans de lancement avec date, version physique et édition collector
Les choses se précisent pour le retour du RPG Terranigma qui reçoit une date de sortie, le 14 janvier 2027, avec tout ce qu'il faut côté enrobage par la présence d'une édition standard en boîte (39,99€, 5€ de plus sur Switch 2 car non Key Card), une édition Steelbook à 64,99€ et enfin pour les plus bourgeois une « Gaia Edition » à 199,99€.

Pour les précommandes, ça se passe à cette adresse et pour ce qui est du jeu, même si l'on est plus proche du portage que du remaster, on repartira avec quelques petites améliorations au travers d'un mode spécial (facultatif, vous pouvez aussi vous faire le trip à l'ancienne) avec rééquilibrage, mini-map permanente, quick-save et même rewind.

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publié le 16/09/2026 à 10:54 par Gamekyo
commentaires (17)
saram publié le 16/09/2026 à 11:02
Day one sur Switch 2 pour soutenir ! Et peut-être voir un jour Illusion of Time en boite sur Switch 2.
shinz0 publié le 16/09/2026 à 11:31
Collector très complet mais 200€ c'est abusé
sonilka publié le 16/09/2026 à 11:36
Et ca sera aussi 40€ en demat ? Qu'on sache si on est vraiment pris pour des cons ou pas.
5120x2880 publié le 16/09/2026 à 12:32
L'aspect ratio c'est 4:3 ou 1:1, même Chrono Trigger avait eu du 16:9
judebox publié le 16/09/2026 à 12:58
Du coup, le jeu c'est juste de l'émulation ?
mattewlogan publié le 16/09/2026 à 12:59
Trop bien
vagrant publié le 16/09/2026 à 13:39
Cet abus total, cet opportunisme...

"Les gars on vous ressort une rom à peine modifiée et on en profite pour vous faire raquer 200€ sur des goodies inutiles qui valent pas du tout leur prix."

Ça sent les mecs qui se sont dit qu'il y avait du fric facile à se faire avec les pige... les gamers nostalgiques.

Putain 39€ une rom... mais quelle bande d'enfoirés.

Comment vous pouvez applaudir ça ??
newtechnix publié le 16/09/2026 à 13:44
C'est quand même une époque assez désastreuse...les surmultiplications de remakes ou portages maintenant pour n'importe quel jeu...

200 euros pour le collector je suis étonné en règle générale seul Square Enix abusait.

Clear River Games au contraire était plutôt bon niveau tarfi , un peu comme comme Red Arts Games.
Les fans vont se contenter de la rom heu de la version à 39,99 euros.
guiguif publié le 16/09/2026 à 14:04
vagrant newtechnix apres je peux vous revendre mon original sur SNES a 800 balles
newtechnix publié le 16/09/2026 à 14:11
guiguif merci de te dévouer, je me contenterais de la rom qu'on peut trouver à chaque coin d'internet

Le collector ils ont complétement craqué le sac.
silentwolf publié le 16/09/2026 à 14:31
Si c'est une trilogie, pourquoi ne pas avoir sorti les épisodes précédents ?
Pour ceux qui auraient jouer au jeu, est i lvraiment bon ? Les artwork sont magnifique mais je ne voudrais pas me faire avoir par un secret mana low cost
silentwolf publié le 16/09/2026 à 14:33
newtechnix faut aussi comprendre que ce n'est pas ubisoft qui va pouvoir éditer 10 000 éditions collectors. Malheureusement vu que c'est une petite boite, ça leur coute cher de proposer ça. Ils sont obligés de proposer un produit couteux pour amortir tous les frais y compris salaires etc...
vagrant publié le 16/09/2026 à 14:34
guiguif Je l'ai aussi en neuf. Donc leur collector de pigeon je m'en tape comme de l'an 40.
vagrant publié le 16/09/2026 à 14:40
silentwolf Il est pas mal, mais il lui manque un truc je trouve.
Déjà en effet sur certains boss t'as l'impression de les taper pendant des plombes ça prend une éternité.
La structure est répétitive au début (les tours) puis s'ouvre nettement ensuite, mais ça manque de villages et villes, même si le thème de reconstruction du monde s'y prête.

De deux, je trouve pas les personnages très marquants, les graphismes sont très beaux par moments, et franchement commun à d'autres (ou alors je suis pas sensibles à leur pixel art).

Le menu est chiant à utiliser aussi.

Le gameplay est cool mais assez bourrin.

Bref j'y avais joué 3-4 ans après la sortie, je l'avais trouvé bon mais pas légendaire quoi. Sympa à faire tout de même. J'ai préféré Illusion of Gaia du même développeur, notamment les musiques qui m'ont plus touché, avec des personnages plus attachants, des villes... mais des donjons un peu moins bons surtout vers la fin.
silentwolf publié le 16/09/2026 à 14:42
vagrant merci pour le retour
hyoga57 publié le 16/09/2026 à 14:57
Day-one sur PS5 pour soutenir le physique.
stardustx publié le 16/09/2026 à 15:50
Ils auraient quand même pu faire une compile avec tout le triptyque d'un coup parce que la ça fait cher la rom à 40 balles
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Fiche descriptif
Terranigma
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Nom : Terranigma
Support : PC
Editeur : Clear River Games
Développeur : N.C
Genre : RPG
Autres versions : PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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