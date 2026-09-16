Un trailer neuf pour Dragon's Dogma II : Dark Arisen

Dans le cadre de son dernier Spotlight, Capcom a rajouté à sa base de données un nouveau trailer depour montrer le contexte de cette grosse extension fait de 12 grands défis à accomplir (et autres choses plus annexes) tout en confirmant l'arrivée de nouveaux pions dits « officiels » pour ceux qui n'ont pas assez d'amis pour exploiter les leurs.Sortie prévue le 9 octobre, aussi bien vendue à part (PC/PS5/XBS) que dans une édition spéciale retardataires incluant le jeu de base (également sur Nintendo Switch 2).