Un trailer neuf pour Dragon's Dogma II : Dark Arisen
Dans le cadre de son dernier Spotlight, Capcom a rajouté à sa base de données un nouveau trailer de Dragon's Dogma II : Dark Arisen pour montrer le contexte de cette grosse extension fait de 12 grands défis à accomplir (et autres choses plus annexes) tout en confirmant l'arrivée de nouveaux pions dits « officiels » pour ceux qui n'ont pas assez d'amis pour exploiter les leurs.
Sortie prévue le 9 octobre, aussi bien vendue à part (PC/PS5/XBS) que dans une édition spéciale retardataires incluant le jeu de base (également sur Nintendo Switch 2).
J'aurais plutôt tendance à dire que ces donjons sont le contenu annexe, et que l'extension c'est plutôt une entière nouvelle région et l'histoire qui va avec.
Alors j'ai peut-être mal suivi mais vu la communication de Capcom, on avait l'impression que les 12 donjons pour chercher les reliques sont au cœur même du fil rouge et du scénario.
(je peux me tromper )