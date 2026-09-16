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Les trailers TGS de Decapolice et Snack World R
Le dernier Level-5 Vision n'est pas loin derrière nous mais l'éditeur revient aussitôt pour fêter l'ouverture du TGS 2026 avec deux trailers de gameplay pour deux jeux justement présents sur le showfloor : le « détective RPG » DECAPOLICE d'un côté, et de l'autre Snack World : Reloaded, cette refonte totale d'une licence ayant bien du mal à percer, bénéficiant (en plus du rendu et des améliorations de gameplay) d'un scénario alternatif mettant en scène le héros de l'anime.

Les deux jeux sortiront en 2027, à chaque fois sur PC, PS5 et Switch 2.



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kisukesan, ouken
publié le 16/09/2026 à 18:07 par Gamekyo
commentaires (4)
ziggourat publié le 16/09/2026 à 18:36
Juste une petite coquille dans la news, c'est Snack World et non Snake World
darkxehanort94 publié le 16/09/2026 à 19:30
Et quel proportion d'IA dans ces jeux ?
celebenoit84 publié le 16/09/2026 à 20:29
C'est moi ou snack world c'est simplement fantasy life i avec des perso différents. Franchement c'est exactement la même chose
mattewlogan publié le 16/09/2026 à 21:01
Decapolis a vraiment quelque chose
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Fiche descriptif
DECAPOLICE
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Nom : DECAPOLICE
Support : PlayStation 4
Editeur : Level-5
Développeur : Level-5
Genre : RPG
Autres versions : Playstation 5 - Switch
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