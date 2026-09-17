Xbox : Mads Mikkelsen pour Modern Warfare 4, et annonce de Bill Skarsgard pour Physint !
Coïncidence ou pas, une double actualité côté Xbox concernent dans les deux cas la présence d'une star du cinéma dans un produit à venir, et on commence avec le charismatique Mads Mikkelsen comme principal antagoniste de Call of Duty : Modern Warfare 4 (23 octobre), 7 ans après avoir eu le même statut dans le Death Stranding de Hideo Kojima.
Et transition incroyable, parlons de Kojima Productions qui vient de nous révéler que Bill Skarsgard (le clown de It et Welcome to Derry) sera ni plus ni moins que le héros principal du futur Physint, projet d'action/infiltration abandonné par PlayStation et récupéré en plein vol par Xbox.
En tout cas, ça me va, j’aime bien l’acteur.
J'aime aussi beaucoup son frère, Alexander, qui était génial dans True Blood et aussi The Northman, et autres...
Par contre va falloir être patient, j'espère que OD Knock sortira pour fin 2027 ou fin 2028 pour nous faire patienter.
adamjensen ben temps mieux parce que Bill Skarsgård>>>>Robert Patainsson. Ce dernier n'est pas mauvais mais a force voir partout les "chouchous du moment", y'a comme un effet saturation, tous comme les Zendaya, Robbie ou The Rock...Même l'excellent Odyssée a été pointé du doigt d'avoir overdosé le film avec tous le gratin d'hollywood.
barbenoire rien avoir avec "la fainéantise", il pourrait très bien crée des persso inconnus qui pourrait lui couté moins cher, surtout que ses jeux ne sont pas synonym de succès. Mais voila, si tu connais le bonhomme, tu saurais que le cinéma c'est sa grande passion, de MGS a aujourd'hui, il a toujours foutu des réf au films, un peu trop parfois (MGS3)
Je n’ai pas de problème avec Robert Pattinson, mais j’avoue que je préfère aussi qu’il ait choisi Bill Skarsgård.
Psysint ne passera pas en full prod tant que OD ne sera pas sortie.
mattewlogan publié le 17/09/2026 à 13:25
Mouai osef total
Septembre 2025 « Kojima dévoile 3 acteurs pour Physint »
mattewlogan publié le 23/09/2025 à 14:11
On a le temps mais à surveiller
Mais y a toujours pas de quiz de l'exclusivité XBOX ? Et du coup il va où pour filmer si Columbia à aussi été couper pour lui ? What a mess...
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Je comprends ce que tu dis pour Pattinson mais, perso, cet acteur c'est un des rares où même en le voyant beaucoup ça ne me dérange absolument pas, même dans Tenet et son mixage son/scénario...spécial il se démarquait.
J'apprécie bien Skarsgard ceci dit donc c'est top dans les 2 cas ici.
gaby99 le 13/09/26 à 20h04
"J’suis sur pc mdr"
gaby99 le 14/09/26 à 14h16
"C’est évident que le jeu sortira pas sur PlayStation mdr ouais on avait sur la même chose pour Death Stranding 1 alors que Sony est dans une politique plus sévère sur les exclusivité et oubliée pas c’est kojima qui détient l’ip il fera ce qu’il veut"
gaby99 le 15/09/26 à 00h46
"Cool Killzone license sous estimer et première fois qu’une license Sony revient après autant de temps si je dit pas de bêtises"
gaby99 le 15/09/26 à 15h26
"Et pas que sur Xbox la plateforme qui sois sauver le disque y paraît"
Oh le pauvre on a toucher à sa bobox qui peine à se vendre mieux que la Switch 1
Ça ne fait pas rêver.
C'est marrant que maintenant que le jeu est annulé chez Sony, ils commence à communiquer dessus alors que c'était signé depuis 2024 il me semble