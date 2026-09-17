Xbox : Mads Mikkelsen pour Modern Warfare 4, et annonce de Bill Skarsgard pour Physint !

Coïncidence ou pas, une double actualité côté Xbox concernent dans les deux cas la présence d'une star du cinéma dans un produit à venir, et on commence avec le charismatique Mads Mikkelsen comme principal antagoniste de(23 octobre), 7 ans après avoir eu le même statut dans lede Hideo Kojima.Et transition incroyable, parlons de Kojima Productions qui vient de nous révéler que Bill Skarsgard (le clown deet) sera ni plus ni moins que le héros principal du futur, projet d'action/infiltration abandonné par PlayStation et récupéré en plein vol par Xbox.