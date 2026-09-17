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Xbox : Mads Mikkelsen pour Modern Warfare 4, et annonce de Bill Skarsgard pour Physint !
Coïncidence ou pas, une double actualité côté Xbox concernent dans les deux cas la présence d'une star du cinéma dans un produit à venir, et on commence avec le charismatique Mads Mikkelsen comme principal antagoniste de Call of Duty : Modern Warfare 4 (23 octobre), 7 ans après avoir eu le même statut dans le Death Stranding de Hideo Kojima.

Et transition incroyable, parlons de Kojima Productions qui vient de nous révéler que Bill Skarsgard (le clown de It et Welcome to Derry) sera ni plus ni moins que le héros principal du futur Physint, projet d'action/infiltration abandonné par PlayStation et récupéré en plein vol par Xbox.



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adamjensen, berseker1907
publié le 17/09/2026 à 10:48 par Gamekyo
commentaires (25)
adamjensen publié le 17/09/2026 à 10:54
Faut croire que c’était des conneries pour Robert Pattinson, ou alors il a changé d’avis.
En tout cas, ça me va, j’aime bien l’acteur.
J'aime aussi beaucoup son frère, Alexander, qui était génial dans True Blood et aussi The Northman, et autres...
jenicris publié le 17/09/2026 à 10:56
J'attends toujours autant Psysint. Ca sera day one, Kojima oblige
clad80 publié le 17/09/2026 à 10:58
Je suis content que le projet continu peu importd la plateforme, et l'acteur je valide !

Par contre va falloir être patient, j'espère que OD Knock sortira pour fin 2027 ou fin 2028 pour nous faire patienter.
barbenoire publié le 17/09/2026 à 11:05
Kojima qui prend encore de vrais acteurs pour ses persos la fainéantise créative du mec c'est du jamais vu mais bon comme c'est kkoojimaaaaa
icebergbrulant publié le 17/09/2026 à 11:08
Le jeu sort quand ?
22 publié le 17/09/2026 à 11:21
Chelou...la Kojima me fait pensé a Marilyn Manson Rien que pour Bill (Grippe-Sou!) et Don Lee, obligé je vais y joué

adamjensen ben temps mieux parce que Bill Skarsgård>>>>Robert Patainsson. Ce dernier n'est pas mauvais mais a force voir partout les "chouchous du moment", y'a comme un effet saturation, tous comme les Zendaya, Robbie ou The Rock...Même l'excellent Odyssée a été pointé du doigt d'avoir overdosé le film avec tous le gratin d'hollywood.

barbenoire rien avoir avec "la fainéantise", il pourrait très bien crée des persso inconnus qui pourrait lui couté moins cher, surtout que ses jeux ne sont pas synonym de succès. Mais voila, si tu connais le bonhomme, tu saurais que le cinéma c'est sa grande passion, de MGS a aujourd'hui, il a toujours foutu des réf au films, un peu trop parfois (MGS3)
adamjensen publié le 17/09/2026 à 11:22
22
Je n’ai pas de problème avec Robert Pattinson, mais j’avoue que je préfère aussi qu’il ait choisi Bill Skarsgård.
mattewlogan publié le 17/09/2026 à 11:25
Mouai osef total
brook1 publié le 17/09/2026 à 11:33
Yoji Shinkawa sera bientôt au chômage si ça continue.
jenicris publié le 17/09/2026 à 11:35
icebergbrulant bin sachant que Kojima est sur OD encore et qu'il n'a pas encore de date, et Psysint en pré-prod...
Psysint ne passera pas en full prod tant que OD ne sera pas sortie.
negan publié le 17/09/2026 à 11:38
mattewlogan

mattewlogan publié le 17/09/2026 à 13:25
Mouai osef total

Septembre 2025 « Kojima dévoile 3 acteurs pour Physint »

mattewlogan publié le 23/09/2025 à 14:11
On a le temps mais à surveiller

bladagun publié le 17/09/2026 à 11:40
Vivement, la sortie de ces jeux seras quand j'achèterais ma première box
mrvince publié le 17/09/2026 à 11:43
Rendez vous en 2035 pour Physint.
heracles publié le 17/09/2026 à 11:56
MW4
ravyxxs publié le 17/09/2026 à 12:02
C'est pas demain.

Mais y a toujours pas de quiz de l'exclusivité XBOX ? Et du coup il va où pour filmer si Columbia à aussi été couper pour lui ? What a mess...
gaby99 publié le 17/09/2026 à 12:10
Qui va jouer à ça sur Xbox mdr
wickette publié le 17/09/2026 à 12:12
gaby99 Xbox et PC*

22
Je comprends ce que tu dis pour Pattinson mais, perso, cet acteur c'est un des rares où même en le voyant beaucoup ça ne me dérange absolument pas, même dans Tenet et son mixage son/scénario...spécial il se démarquait.


J'apprécie bien Skarsgard ceci dit donc c'est top dans les 2 cas ici.
gaby99 publié le 17/09/2026 à 12:19
Qui va jouer à ça sur Xbox mdr
skuldleif publié le 17/09/2026 à 12:20
encore une belle bête

gaby99 le 13/09/26 à 20h04
"J’suis sur pc mdr"

gaby99 le 14/09/26 à 14h16
"C’est évident que le jeu sortira pas sur PlayStation mdr ouais on avait sur la même chose pour Death Stranding 1 alors que Sony est dans une politique plus sévère sur les exclusivité et oubliée pas c’est kojima qui détient l’ip il fera ce qu’il veut"

gaby99 le 15/09/26 à 00h46
"Cool Killzone license sous estimer et première fois qu’une license Sony revient après autant de temps si je dit pas de bêtises"

gaby99 le 15/09/26 à 15h26
"Et pas que sur Xbox la plateforme qui sois sauver le disque y paraît"
shinz0 publié le 17/09/2026 à 12:28
Kojima : on n'a rien à montrer du jeu mais on a des stars avec nous
gaby99 publié le 17/09/2026 à 12:39
Très bon résumer ça montre bien que Xbox ne sert à rien dans l’industrie peut tu me sortir un bon jeu solo narratif Xbox stp sur ses 10 dernières années ? Et va voir mes critiques sur Sony et Nintendo

Oh le pauvre on a toucher à sa bobox qui peine à se vendre mieux que la Switch 1
dalbog publié le 17/09/2026 à 12:42
Un Poster Twilight mais sans robert mais avec la présence de Bill.

Ça ne fait pas rêver.
rogeraf publié le 17/09/2026 à 12:48
Je sens que la campagne de MW3 va encore durer 3 heures ... Sans DLC.
zoske publié le 17/09/2026 à 13:33
jenicris t'avais pris les deux Death Stranding en Day one aussi??? Kojima oblige??

C'est marrant que maintenant que le jeu est annulé chez Sony, ils commence à communiquer dessus alors que c'était signé depuis 2024 il me semble
walterwhite publié le 17/09/2026 à 14:26
Un des jeux que j'attends le plus désormais
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Call of Duty : Modern Warfare 4
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Nom : Call of Duty : Modern Warfare 4
Support : PC
Editeur : Activision Blizzard
Développeur : Infinity Ward
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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