Square Enix : les trailers TGS de Final Fantasy Resonance et Dragon Quest Monsters 4

En attendant un 50e trailer de, Square Enix profite du TGS pour parler de ses sujets moindres à commencer par une nouvelle bande-annonce de son jolique l'on attend pour le 22 octobre (tous supports) avec pour rappel l'existence depuis quelques jours d'une démo jouables de quelques heures sur les différents stores (avec transfert de sauvegarde).Ajoutons à cela un nouveau trailer de gameplay pour le prochain(3 décembre), lui aussi prévu sur tous les supports, et bénéficiant également de son actuelle démo jouable pour garder sa progression et celle de vos 8 premières bestioles.