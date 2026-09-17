Square Enix : les trailers TGS de Final Fantasy Resonance et Dragon Quest Monsters 4
En attendant un 50e trailer de FFVII Revelation, Square Enix profite du TGS pour parler de ses sujets moindres à commencer par une nouvelle bande-annonce de son joli Final Fantasy Resonance que l'on attend pour le 22 octobre (tous supports) avec pour rappel l'existence depuis quelques jours d'une démo jouables de quelques heures sur les différents stores (avec transfert de sauvegarde).
Ajoutons à cela un nouveau trailer de gameplay pour le prochain Dragon Quest Monsters (3 décembre), lui aussi prévu sur tous les supports, et bénéficiant également de son actuelle démo jouable pour garder sa progression et celle de vos 8 premières bestioles.
ça démarre fort et puis ça redescends pas mal, avec des flashback de bêtes PNJ...
Un faux ton sombre, manque de cohérence: petit SPOIL: dès le début du jeu, une ville se fait incendier, dès le lendemain, elle est comme neuve...
Le système de combat qui n'est pas à la hauteur des dernières productions au tour par tour de SE
Après, je n'étais déjà pas emballé au départ.
Pourtant je trouve les Octopath Traveler, Triangle Strategy et Elliot très beau.
Là il y' a un espèce de mix pixel/3D assez dégueulasse.