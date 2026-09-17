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Square Enix : les trailers TGS de Final Fantasy Resonance et Dragon Quest Monsters 4
En attendant un 50e trailer de FFVII Revelation, Square Enix profite du TGS pour parler de ses sujets moindres à commencer par une nouvelle bande-annonce de son joli Final Fantasy Resonance que l'on attend pour le 22 octobre (tous supports) avec pour rappel l'existence depuis quelques jours d'une démo jouables de quelques heures sur les différents stores (avec transfert de sauvegarde).

Ajoutons à cela un nouveau trailer de gameplay pour le prochain Dragon Quest Monsters (3 décembre), lui aussi prévu sur tous les supports, et bénéficiant également de son actuelle démo jouable pour garder sa progression et celle de vos 8 premières bestioles.



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publié le 17/09/2026 à 07:23 par Gamekyo
commentaires (11)
shinz0 publié le 17/09/2026 à 07:34
"50e trailer de FFVII Revelation"
zekk publié le 17/09/2026 à 07:41
ça sera à petit prix, la démo a eu raison de moi à un moment
midomashakil publié le 17/09/2026 à 07:43
et le trailer de code veronica c'est pour quand?
shirou publié le 17/09/2026 à 08:10
zekk Ah merde, c'est quoi qui t'as gêné ? Je l'attend pas mal mais j'ai peur de trop de hype a l'avance
sosky publié le 17/09/2026 à 08:15
À part l’effet rencontre aléatoire (pas très fan, je préfère limite ce que fait Pokémon depuis Épée/Bouclier en ajoutant les monstres sur la Map pour déclencher O/N le combat) totalement conquis
zekk publié le 17/09/2026 à 08:17
shirou Très quelconque pour du tour par tour et comme je le craignais, ça reprend quand même fort le scénario et le rythme du jeu mobile qui n'était pas dingue.

ça démarre fort et puis ça redescends pas mal, avec des flashback de bêtes PNJ...

Un faux ton sombre, manque de cohérence: petit SPOIL: dès le début du jeu, une ville se fait incendier, dès le lendemain, elle est comme neuve...

Le système de combat qui n'est pas à la hauteur des dernières productions au tour par tour de SE

Après, je n'étais déjà pas emballé au départ.
22 publié le 17/09/2026 à 08:52
zekk .........Félicitation, tu va dégouter tous le monde même moi j'était hypé^^
korou publié le 17/09/2026 à 09:06
Bah moi j’ai adoré la démo , c’est précommandé.
judebox publié le 17/09/2026 à 09:20
J'ai testé la démo de FF, c'est sacrément moche !

Pourtant je trouve les Octopath Traveler, Triangle Strategy et Elliot très beau.
Là il y' a un espèce de mix pixel/3D assez dégueulasse.
zekk publié le 17/09/2026 à 09:24
22 Faites la démo, au pire. Vous verrez bien !
shirou publié le 17/09/2026 à 09:37
zekk J'attaque Octopath traveler zero ce week-end et j'ai encore plein de jeux dispo en attente donc dans tous les cas sa sera également a petit prix plus tard.
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Final Fantasy Resonance
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Nom : Final Fantasy Resonance
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
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