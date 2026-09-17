The Blood of Dawnwalker : la suite ne proposera pas forcément une gestion du temps

Objet de controverse et d'inquiétudes,s le système de temps den'avait finalement rien d'un défaut à l'arrivée, et incarnait en quelque sorte l'une des originalités qui permettait à cette nouvelle franchise de directement se démarquer de la concurrence dont celle portée par leurs anciens patrons de CD Projekt.Pour autant, ce ne sera visiblement pas une marque de fabrique, et le réalisateur Konrad Tomaszkiewicz nous prévient déjà : rien n'a été décidé pour l'avenir et selon le scénario, il est tout à fait possible que le prochain épisode ou le suivant n'exploitera pas ce schéma, sans non plus retomber dans le classique vu qu'ils tiennent à proposer « d'autres idées originales pouvant renouveler le genre ».Tomaszkiewicz qui se félicite du fait que les critiques se sont drastiquement atténuées depuis la sortie du jeu, donc depuis que chacun s'est rendu compte qu'au final, il était possible de voir environ 80 % du contenu en une seule partie, et met d'ailleurs en avant que dans The Witcher, par les choix narratifs, il est également impossible de tout voir en une seule partie sans que ça n'ait posé de problèmes à personne.