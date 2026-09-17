The Blood of Dawnwalker : la suite ne proposera pas forcément une gestion du temps
Objet de controverse et d'inquiétudes,s le système de temps de The Blood of Dawnwalker n'avait finalement rien d'un défaut à l'arrivée, et incarnait en quelque sorte l'une des originalités qui permettait à cette nouvelle franchise de directement se démarquer de la concurrence dont celle portée par leurs anciens patrons de CD Projekt.
Pour autant, ce ne sera visiblement pas une marque de fabrique, et le réalisateur Konrad Tomaszkiewicz nous prévient déjà : rien n'a été décidé pour l'avenir et selon le scénario, il est tout à fait possible que le prochain épisode ou le suivant n'exploitera pas ce schéma, sans non plus retomber dans le classique vu qu'ils tiennent à proposer « d'autres idées originales pouvant renouveler le genre ».
Tomaszkiewicz qui se félicite du fait que les critiques se sont drastiquement atténuées depuis la sortie du jeu, donc depuis que chacun s'est rendu compte qu'au final, il était possible de voir environ 80 % du contenu en une seule partie, et met d'ailleurs en avant que dans The Witcher, par les choix narratifs, il est également impossible de tout voir en une seule partie sans que ça n'ait posé de problèmes à personne.
pour cette raison j'ai pas été tenté par celui ci, j'ai horreur de ça.
j'avais detesté Majora's mask et lightning returns pour ça aussi.
Qu'ils arretent de nous les briser avec le temps, c'est l'anti fun dans un JV ou on veux se detendre, caaaaalme
Toi t'as pas lu le texte.
Il n'y a pas de gestion en temps réel (comme un Majora).
On est davantage de l'ordre de Persona et au final, ce que tu ne verras pas est équivalent à ce que tu ne peux pas voir dans un The Witcher en un run.
La forme change, mais le fond reste le même.
Un paquet de gens ont terminé le jeu alors qu'il leur restait plusieurs jours au compteur.
J’ai vu beaucoup de gens s’inquiéter à ce sujet, mais j’ai pas loin de 70 heures de jeu et il me reste encore 11 jours, donc on est très large.
(Je précise que le nombre d’heures indiqué sur la sauvegarde n’est pas du tout précis. J’utilise donc un compteur externe, car la sauvegarde indique un peu plus de 30 heures de jeu, ce qui est totalement faux, car en vrai j'en ai fait presque 70.)
Mais sinon, ce n’est pas forcément une mauvaise chose de l’enlever dans le prochain jeu, car quand certaines actions ridicules enlèvent du temps, ce n’est pas très crédible ni réaliste.
Et pour ceux qui ne savent pas, apprendre des compétences (et il y en a des tas) demande du temps aussi.
Mais comme je l’ai dit, on est large côté temps, et j’aurais même pu finir le jeu depuis très longtemps, mais je fais les quêtes annexes.
Par contre, il ne sera pas possible de toutes les faire.
Mais au pire, pour ceux que ça dérange, il y a un mod sur PC.
Mais sinon, ca me ne dérange pas qu'ils l'enlève pour le prochain jeu.
Si ca se trouve, plus tard, il feront peut être une mise à jour pour l'enlever.
car les jeux que j'ai cité et que j'avais fini, bah pareil, si je les ai fini c'est que c'est faisable
mais est ce que j'ai pris du plaisir ? NON
car j'ai pas avancé comme je le voudrai, mon esperit n'était pas tranquille en jouant
Oui, je pense pareil pour ce jeu, il a été pensé comme ça, et c'est donc comme ca qu'il est préférable de le faire.
Au final je trouve que c'est génial, ils ont intégré ça de façon intelligente et ce n'est aucunement une contrainte.
Perso j'espere qu'il y aura encore une mecanique qui t'obligera a faire des choix penalisant .
Ah, je savais pas qu'on pouvais continuer après les 30 jours.
C’est bon à savoir.
Mais je vais quand même arrêter le jeu après les avoir sauvés.
Ah ok, bon ben je m’arrêterais et passerai au jeu suivant après les avoir sauvés dans ce cas.
Il est vraiment marquant
On a quand même le temps d'explorer et de faire les quêtes les plus scénarisées, je reproche juste au jeu le remplissage (partie sud de la map) et le bestiaire limitée.
J'imagine qu'une suite améliorera la technique aussi, pour un premier jeu c'est vraiment pas mal, sinon oui, ça fait un peu the Witcher 3, mais ça ne m'a pas dérangé.