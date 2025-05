Elden Ring Nightreign : 2 millions d'unités écoulées en 1 jour + arrivée d'un patch de difficulté pour le solo

L'aura deest suffisamment importante pour permettre à un simple spin-off à la proposition radicalement différente de percer au-delà des attentes : 2 millions d'exemplaires écoulés le premier jour pour, et un pic d'audience à plus de 300.000 joueurs sur Steam, soit le deuxième plus gros de l'histoire de FromSoftware… aprèslui-même (930.000).L'équipe annonce pour fêter cela l'arrivée d'un patch 1.02 la semaine prochaine qui, outre les correctifs, facilitera un peu l'expérience solo actuellement jugée abusée (pas illogique dans un jeu conçu pour la coop à 3). En premiers détails, on pourra bénéficier d'une réanimation automatique après chaque boss vaincu, et un gain plus important de runes.