Control 2 : le AAA au budget moindre

Le PDG de Remedy (Tero Virtala) a annoncé à ses investisseurs que le budget deétait de l'ordre d'environ 50 millions de dollars, bien peu contrairement à plusieurs AAA modernes, et même légèrement inférieur à celui deUne stratégie voulue par le développeur, se reposant sur une bonne gestion de ses équipes comme ses ressources afin de permettre (en ajoutant une goutte de marketing et en supprimant les royalties sur les ventes) une rentabilité une fois arrivé à deux millions d'unités écoulées. Autant dire qu'il suffit d'un succès notable à 4 ou 5 millions pour que le studio puisse sans problème financer la suite de ses affaires.Dans le cas de, la rentabilité devrait d'ailleurs arriver encore plus vite, si tout se passe bien, puisque le budget cité est réparti entre Remedy et Annapurna. Ces derniers ont en effet financé une partie du jeu en échange des droits d'exploitation pour une future adaptation au cinéma.Rappelons queest justement entré en full-production il y a quelques mois, pendant que les curieux auront possibilité d'en savoir un peu plus sur l'univers avecle 17 juin prochain, un spin-off coop vendu 39,99€ ou accessible sans surcoût pour les abonnés Game Pass PC, Game Pass Ultimate Xbox et PlayStation Plus Extra.