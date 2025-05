Call of Duty 2025 : et pourquoi ne pas tenter les modes de jeu sous paywall ? Call of Duty 2025 : et pourquoi ne pas tenter les modes de jeu sous paywall ?

On le voit un peu chaque mois pour ne pas dire parfois chaque semaine : les prix augmentent, de manière directe ou indirecte. Et avec Call of Duty 2025 (pas encore de titre officiel pour le moment), Activision/Xbox pourrait encore plus pousser à la consommation selon le leaker TheGhostofHope spécialisé sur le sujet « Call of-ien » en évoquant une nouvelle manière de livrer certains modes de jeu temporaires dit « MLD » : au lieu d'être accessibles à tous de manière périodique comme depuis toujours, certains seront cette fois exclusifs au Battle Pass qui réclame donc entre 10 et 20€ supplémentaires. Par saison.



Battle Pass qui devraient apparemment offrir encore plus de contenu alléchant, certes, mais on n'oubliera pas qu'en plus de cette malheureuse politique si confirmée, Call of Duty 2025 est l'un des candidats tout nommés pour un « réajustement » du prix software, à 79$ aux USA et donc 89€ chez nous.