The Hundred Line : Kazutaka Kodaka déclare que le studio est proche de la faillite

Entreet, il fut bien difficile pour les autres de capter un peu de lumière la semaine dernière et dans le lot, Too Kyo Games en paye le prix :ne semble pas répondre à ses objectifs de ventes et son créateur Kazutaka Kodaka (aussi celui de, et ça se voit) ajoute avec humilité que si rien n'est encore totalement joué, le studio est aujourd'hui au bord de la faillite.La note Metacritic est pourtant plus que correct (85) et le pic de 10.000 joueurs connectés simultanément sur Steam est loin d'être dégueu pour ce genre de jeu, et reste également à voir les résultats Switch. Notez d'ailleurs que le jeu n'est pas disponible sur PlayStation et Xbox.Alors que Kodaka a félicitépour sa performance, Guillaume Broche de Sandfall lui a aussitôt renvoyé l'ascenseur en invitant la communauté à découvrir, un titre « réalisé avec amour par une équipe formidable ».