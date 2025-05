Electronic Arts prévient : le retour de Skate se fera sans le moindre mode hors-ligne

On n'essaye même plus de jouer les surpris mais autant que tout le monde soit au courant : le retour de la franchise(ou « skate. ») chez Electronic Arts se fera sans mode hors-ligne, les développeurs estimant que le game design est totalement conçu pour la connexion obligatoire, notamment par son principe GAAS avec monde évolutif, event et bien entendu micro-transactions (uniquement des skins on nous promet).200.000 joueurs ont déjà pu tâter la bêta pour mieux préparer une proposition qui continuera d'être peaufinée vu que ce sera sous forme d'accès anticipé que ce reboot interviendra sur PC/PS5/XBS en fin d'année.