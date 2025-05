Une première actrice a signé pour l'adaptation cinématographique de Split Fiction

Les choses semblent avancer assez vite pour l'adaptation ciné deavec la signature d'une des deux principales têtes d'affiche : Sydney Sweeney, une des actrices montantes de Hollywood, récemment vue dans. On ne sait pas si elle incarnera Mio et Zoe, et le nom de l'autre actrice (si tant est qu'elle ait signé) n'a pas encore été dévoilé.Rappelons que l'on a déjà le nom du réalisateur (Jon M.Chu,), tout comme celui des scénaristes (le duo Rhett Reese et Paul Wernick, de) qui pourront laisser libre court à leur imagination pour nous faire passer d'un univers à l'autre, mais cette fois dans les salles.En passant, mauvaise nouvelle pour les pro-physiques : la version Switch 2, prévue le 5 juin, semble être sur code de téléchargement à en croire le référencement Best Buy aux USA. A confirmer donc, surtout en Europe.