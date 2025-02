Shuhei Yoshida revient sur la fermeture de Japan Studios et l'annulation de The Last of Us Factions Shuhei Yoshida revient sur la fermeture de Japan Studios et l'annulation de The Last of Us Factions

Encore plus bavard qu'à l'époque où il officiait à la tête de PlayStation (logique en même temps), le très apprécié Shuhei Yoshida est revenu sur quelques éléments de sa carrière lors du dernier podcast Sacred Symbols où il exprimait deux regrets, ou plutôt deux choses qu'il n'a jamais réussi : proposer un gros jeu à service, et faire de ses branches japonaises un bastion du AAA.



Alors il y a toujours eu Gran Turismo évidemment, il le reconnaît de suite, mais c'était un peu tout et Japan Studios n'a jamais ou rarement su évoluer au-delà de son cadre AA qui n'attirait plus vraiment la masse. « La différence est devenue de plus en plus importante à mesure que les gros jeux devenaient encore plus gros. Les indépendants ont comblé le vide, mais le marché du AA semblait avoir disparu. »



Japan Studios était sur la sellette depuis trop longtemps suite à de nombreux échecs et de plus en plus de projets se voyaient refusés, comme toutes les nouvelles idées de Keiichiro Toyama (Gravity Rush 2) parties à la poubelle avant son départ pour pouvoir sortir Slitterhead en indépendant. Yoshida qui ajoute être très content de voir l'arrivée de Ratatan (suite spirituelle de Patapon par une partie des mêmes développeurs) en sachant pertinemment que Sony n'aurait jamais validé le jeu aujourd'hui.



C'est d'ailleurs pour cela que Shuhei Yoshida s'est par la suite vu confier (imposer ?) par Hermen Hulst une branche de soutien aux indépendants, néanmoins sans département, déjà parce que l'homme confie qu'une trop grosse structure est difficile à gérer, mais aussi parce qu'une organisation rapide lui permettrait de faire ses valises une fois le travail effectué sans chambouler le moindre organigramme. Ce qu'il a fait.





Bonus :



Dans la même interview, Yoshida revient également sur le cas The Last of Us Factions (expérience GAAS de Naughty Dog, annulé en cours de route), un jeu auquel il déclare avoir joué pour le trouver particulièrement génial.



On apprend que l'intervention de Bungie n'était pas liée à la qualité du produit, mais au besoin de prévenir les Dogs sur la façon dont fonctionnait un jeu à service sur la longueur et les moyens financiers comme humains requis pour le faire tourner. Les Dogs qui ont conclu que s'ils se lançaient là-dedans, ils n'auraient jamais les effectifs nécessaires pour faire progresser le chantier Intergalactic : The Heretic Prophet, d'où le choix d'un abandon.