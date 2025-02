Kingdom Come Deliverance II : Warhorse déclare que l'optimisation Series S fut bénéfique aux autres supports Kingdom Come Deliverance II : Warhorse déclare que l'optimisation Series S fut bénéfique aux autres supports

L'existence même de la Xbox Series S continue de faire débat entre des développeurs incapables de faire tourner une production récente dessus (Black Myth Wukong notamment), et d'autres qui au contraire y voient presque une belle occasion d'en apprendre toujours plus sur l'optimisation dont les bénéfices touchent ensuite les autres supports.



Larian Studios avait déjà avancé ces arguments avec Baldur's Gate III, soutenu aujourd'hui par Tobias Stolz-Zwilling, représentant de Warhorse et donc du récent Kingdom Come : Deliverance II :



« Les optimisations apportées à la version Xbox Series S ont également aidé les autres supports. Bien entendu, c'est la plus faible des quatre [ndlr : PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S], et ce n'est un secret pour personne. Mais vous en êtes alors à réduire certaines choses en faisant preuve d'ingéniosité dans la programmation, le code, etc, et parvenait à économiser de la mémoire ici et là. Certaines de ces optimisations pour la S profitent ensuite aux autres consoles, car vous pouvez utiliser ces petites économies de mémoire trouvées sur S pour les utiliser également sur les plus puissantes afin qu'elles soient plus stables. »



En passant, le pic record Steam de joueurs en simultané est passé de 159.000 (jour du lancement) à 256.000 le week-end suivant, une performance admirable pour une expérience purement solo et moins de 10 jeux dans le genre ont fait mieux.