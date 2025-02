Steam : Valve interdit la publicité intrusive Steam : Valve interdit la publicité intrusive

Les développeurs de jeux plus ou moins passables et surtout sur-blindés de publicités obligatoires vont devoir se résoudre à faire leur beurre uniquement sur mobile : le phénomène a tenté une incursion sur Steam depuis quelques années au point de susciter l'attention de Valve qui vient de mettre à jour ses conditions. En gros, ça dégage. Point.



Vous connaissez tous cette pratique, encore une fois surtout sur mobile, ou en pleine partie, le jeu lance une publicité à visionner jusqu'au bout pour continuer, ou alors vous invite à lancer vous même une publicité pour débloquer une récompense. C'est donc définitivement terminé sur Steam et les développeurs souhaitant continuer de profiter du support sont invités à modifier leur système, par exemple en abandonnant le modèle F2P pour un achat premium, ou en ouvrant une boutique de micro-transactions.



On se demandera d'ailleurs si le but de l'opération est réellement de lutter contre la publicité intrusive, ou de pousser les développeurs à mettre davantage d'options d'achats où Valve prend ses 30 %...