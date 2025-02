Platinum semble avoir annulé son Project GG

En toute discrétion, PlatinumGames a mis ce week-end à jour son site Web et plus particulièrement la page de ses travaux, laissant les curieux constater qu'un grande ménage fut effectué.Ainsi, si jusqu'à présent, le développeur était fier d'afficher toutes ses productions passées même les moins glorieuses (les collaborations avec Activision notamment), on découvre que plus de la moitié des référencements furent effacés pour ne laisser que trois sessions : le futur, la franchiseet ses 5 autres grands représentants de l'action ().? Oublié.et? Probablement pas assez important. Mêmea disparu. Mais le plus intéressant, c'est que si toutes les fiches dédiées sont maintenues dans les tréfonds de la base de données (tant que l'on connaît l'url), l'existence deest telle purement et simplement effacée de l'histoire, laissant entendre une annulation comme l'on pouvait s'y attendre après le départ de son réalisateur Hideki Kamiya.Pour rappel, leétait considéré comme l'ultime étape de la « trilogie Super-Héros » de Kamiya aprèset