Konami se prépare pour une année fiscale record

Konami n'est plus habitué à faire du chiffre dans JV et ça se voit : pour la deuxième année de suite, l'éditeur se rend compte que ses prévisions étaient trop faibles pour les résultats finaux, et rehausse donc une nouvelle fois ses objectifs pour espérer boucler l'année fiscale avec l'équivalent de 430 millions d'euros de bénéfices nets. Un record dans l'histoire de l'éditeur, si atteint.



Alors bien sûr, Konami, c'est divers business comme le pachinko et les salles de sport, mais le JV a représenté tout de même 85 % de ses bénéfices pour les 9 mois écoulés (avril à décembre) avec un certain succès pour eFootball dont la collaboration avec Captain Tsubasa lui a donné une nouvelle aura, ses diverses adaptations de baseball, les ventes sur la longueur de sa franchise Momotaro Densetsu sur Switch (deuxième plus gros succès tiers de la machine au Japon, après Minecraft) et, il faut en parler, le très joli coup des 2 millions de ventes pour Silent Hill 2 Remake où là encore, Konami n'en attendait pas autant.



Bref, l'éditeur reprend un certain poids et si 2025 sera une fois encore l'objet de nombreuses refontes/remakes/compilations (Metal Gear Solid Delta, Suikoden I & II HD, Yu-Gi-Oh Collection), on surveillera de près le prochain live « Silent Hill Transmission » avec deux projets inédits en attente. Et peut-être une nouvelle collaboration avec Bloober Team ?