Pour son édition 2025, MLB The Show se passera de la old-gen, mais aussi du Game Pass

Rare exemple PlayStation Studios à sortir en dehors des supports PC/PS, la franchiseimposera quelques changements pour son édition 2025, avec tout d'abord la fin des sorties old-gen (donc pas de versions PlayStation 4 et Xbox One), mais également l'absence du jeu sur le Game Pass. Pour rappel, Sony n'est aucunement lié à ce type de deal puisque les versions hors PC/PS sont éditées par la MLB elle-même (comprendre que Xbox a décidé de ne pas renouveler le contrat).Sortie prévue le 18 mars 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series mais aussi Nintendo Switch (la 2, on verra en temps voulu) pour un épisode qui fêtera les 20 ans de la franchise. Pour les fans, le reveal complet est prévu le 4 février.