USA : l'heure du bilan pour l'année 2024 USA : l'heure du bilan pour l'année 2024

C'est maintenant l'heure du bilan US pour le mois de décembre 2024 avec un marché relativement stable par rapport à l'année dernière (seulement -1%) par l'habituelle transition de moitié de cycle : moins de consoles vendues, mais davantage de dépenses dans les jeux et services grâce au parc installé.



Dans les grandes lignes du HARDWARE :



- La PlayStation 5 fut la console leader de 2024 (autant en valeur qu'en unités écoulées).

- En décembre, la Xbox Series a davantage rapporté que la Switch (pas le même prix).

- Mais la Switch s'est néanmoins vendue à plus d'unités que la Xbox Series.



- En 2024, aux USA, 44 % des Xbox Series vendues étaient des modèles S. Côté Sony, 45 % étaient des modèles sans lecteur (Slim et Pro).

- La Switch est actuellement le deuxième plus gros succès de l'histoire du pays (derrière la DS). La PlayStation 5 grimpe elle à la 11e place.

- Sur le même laps de temps sur le marché, la courbe de la PlayStation 5 continue de devancer celle de la PlayStation 4 (+7%). C'est l'inverse pour la Xbox Series par rapport à la Xbox One (-18%).



- Selon les estimations, 2024 a permis aux USA 6 millions de ventes pour la PlayStation 5, 3,2 millions pour la Nintendo Switch et 2,7 millions pour la Xbox Series.



Dans les grandes lignes du SOFTWARE :



- Depuis son pic absolu en 2008, le marché physique a baissé de 85 %.

- Pour la première fois depuis 2015, aucun jeu Nintendo n'est dans le top 20 des meilleures ventes de l'année, bien que cette donnée est à relativiser par le fait que Nintendo est l'un des seuls à ne pas livrer de données numériques.

- Environ 2 mois furent suffisant pour faire de Black Ops 6 le plus gros succès de 2024, place habituelle pour le franchise néanmoins déjà remise en question pour cette année si GTA VI sort dans les temps.

- Si Dragon Age Veilguard a disparu aussi rapidement qu'il est apparu (et on sait maintenant pourquoi), les félicitations s'imposent pour Astro Bot qui a grimpé en place pour les fêtes (merci les Game Awards) de même que Sonic x Shadow Generations (merci le film).

- Principale nouveauté de décembre, Indiana Jones et le Cercle Ancien se contente, Game Pass oblige, de la 14e place.





MEILLEURES VENTES POUR DÉCEMBRE 2024

(Pas de données numériques pour Nintendo, Saber Interactive et les indés)

(Les données numériques de Take-Two sont lâchées avec plusieurs mois de retard)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Call of Duty : Black Ops 6

2. Madden NFL 25

3. EA Sports College Football 25

4. EA Sports FC 25

5. Super Mario Party Jamboree

6. Sonic x Shadow Generations

7. Hogwarts Legacy

8. Astro Bot

9. Minecraft

10. NBA 2K25



11. Dragon Ball : Sparking Zero

12. Elden Ring

13. Marvel's Spider-Man 2

14. Indiana Jones et le Cercle Ancien

15. Helldivers II

16. Mario Kart 8 Deluxe

17. Mario & Luigi : L'épopée fraternelle

18. God of War Ragnarok

19. The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom

20. Just Dance 2025





LE BILAN DE 2024 AUX USA

(Pas de données numériques pour Nintendo, Saber Interactive et les indés)

(Les données numériques de Take-Two sont lâchées avec plusieurs mois de retard)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Call of Duty : Black Ops 6

2. EA Sports College Football 25

3. Helldivers II

4. Dragon Ball : Sparking Zero

5. NBA 2K25

6. Madden NFL 25

7. Call of Duty : Modern Warfare III

8. EA Sports FC 25

9. Elden Ring

10. EA Sports MVP Bundle



11. Hogwarts Legacy

12. Dragon's Dogma II

13. WWE 2K24

14. MLB The Show 24

15. Grand Theft Auto V

16. Minecraft

17. Final Fantasy VII Rebirth

18. Tekken 8

19. Marvel's Spider-Man 2

20. NBA 2K24



(note : Astro Bot est 21e)