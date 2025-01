Lollipop Chainsaw RePOP continue de surprendre Lollipop Chainsaw RePOP continue de surprendre

Contrairement à Shadows of the Damned Remastered qui semble être passé totalement inaperçu, Dragami Games se félicite que son équivalent pour Lollipop Chainsaw a trouvé une audience non négligeable en annonçant avoir dépassé les 200.000 ventes, aidé par l'apport en décembre de versions PS4 & One.



Très chaud sur le sujet, l'éditeur a annoncé en fin d'année dernière vouloir développer une extension au contenu « important » au point que « tout le monde voudra y jouer ». Et peut-être un jour une suite ?