Andrés Muschietti redonne espoir pour l'adaptation ciné de Shadow of the Colossus

L'annonce remonte 10 ans en arrière, et l'on pensait même le projet enterré, mais c'est avec surprise que l'on apprend de bon matin (froid) que l'adaptation cinématographique deest toujours sur la table, et c'est son réalisateur Andrés Muschietti qui le confirme lors d'une interview accordée à la radio argentine Radio TU.Plus précisément, si en une décennie, rien d'autres n'est sorti que du script, l'homme responsable de films commeet le remake deannonce que des choses prennent forme pour enfin le réaliser, mais qu'il reste la question du budget. Plusieurs scripts ont été écrits, chacun correspondant à un hypothétique budget, et Muschietti croise les doigts pour obtenir celui de tout de même 200 millions de dollars.Pour info, Muschietti a récemment bouclé le tournage depour HBO Max (préquelle de l'oeuvre de Stephen King) et planche également sur le nouveau film Batmanintégré au nouveau DCU. De son côté, Fumito Ueda est ressorti de l'ombre durant les Game Awards pour montrer rapidement son quatrième chantier.