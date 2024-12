Premier patch majeur pour S.T.A.L.K.E.R. 2

Parallèlement à l'annonce de ce matin (la rentabilité), GDC Game World vient de déployer le premier patch « majeur » deavec, accrochez-vous, quelques 1800 correctifs dont vous retrouverez le plus important en cliquant, et tout est concerné : IA, missions, sauvegarde, optimisation, son, HUD...Signalons du coup que le système A-Life prend enfin forme avec la fin des spawn à 3m de vous ou définitivement dans la même zone, et des « PNJ A-Life » (à ne pas confondre avec ceux présents dans les refuges) qui cette fois vivront réellement leurs vies en se déplaçant/combattant tranquillement sur la map même lorsqu'ils sont loin en dehors de votre champ de vision. De quoi apporter un peu plus de vies dans les terres désolées avec de multiples rencontres amicales ou non, en plus d'être plus diversifiées.