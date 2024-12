Indiana Jones : vers d'autres tentatives de la part de MachineGames en cas de succès ?

Personne d'autres que Xbox lui-même (ou un leaker) ne pourra dire sur quoi le plus gros de MachineGames travaille actuellement, et si une petite team est au charbon pour les améliorations surainsi que l'extension promise, Douglas Reilly (boss de LucasFilm) déclare que face aux retours critiques, de nouvelles collaborations sont à envisager avec le développeur pour raconter d'autres histoires sur l'aventurier si du moins les objectifs commerciaux fixés sont atteints.Bon de ce côté, c'est très compliqué à mesurer et encore plus avec Xbox qui prend en compte la fréquentation Game Pass aucunement partagée au peuple, et tout juste sait-on via SteamDB que le titre s'est offert un pic de 12.000 joueurs en simultané en période de lancement. Ce n'est pas extraordinaire, mais c'est finalement dans les mêmes eaux que les deuxde la même équipe qui eux n'avaient pas la concurrence Game Pass à la porte d'à-côté. Nous verrons bien, en n'oubliant pas qu'une version PS5 déboulera au printemps 2025.